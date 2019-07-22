На телеканалі СТБ глядач знову зможе зануритися у світ 19 століття. Костюмована драма «Кріпосна» розповість історію про заборонене кохання і боротьбу за власне щастя. Дізнайтеся кількість і графік виходу серій у матеріалі.

Легендарний серіал «Кріпосна» стартує на телеканалі СТБ вже сьогодні, 22 липня, о 21:00. Це драматична історія про нещасну кріпосну Катерину Вербицьку, яка змушена боротися не лише за своє життя, а й за право на кохання.

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Витонченість і водночас сила головної героїні приваблюють дворянина Олексія Косача. Але на шляху до щастя стоять заборони і випробування, які обрушаться на тендітні плечі Катерини.

Графік виходу серій «Кріпосна»:

1 сезон костюмованої драми «Кріпосна» складається з 24 серій, які виходитимуть з понеділка по четвер о 21:00.

1 серія — 22 липня о 21:00

2 серія — 23 липня о 21:00

3 серія — 24 липня о 21:00

4 серія — 25 липня о 21:00

5 серія — 29 липня о 21:00

6 серія — 30 липня о 21:00

7 серія — 31 липня о 21:00

8 серія — 01 серпня о 21:00

9 серія — 05 серпня о 21:00

10 серія — 06 серпня о 21:00

11 серія — 07 серпня о 21:00

12 серія — 08 серпня о 21:00

13 серія — 12 серпня о 21:00

14 серія — 13 серпня о 21:00

15 серія — 14 серпня о 21:00

16 серія — 15 серпня о 21:00

17 серія — 19 серпня о 21:00

18 серія — 20 серпня о 21:00

19 серія — 21 серпня о 21:00

20 серія — 22 серпня о 21:00

21 серія — 26 серпня о 21:00

22 серія — 27 серпня о 21:00

23 серія — 28 серпня о 21:00

24 серія — 29 серпня о 21:00

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