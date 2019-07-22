Новий тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Іраклі Макацарія став хрещеним батьком. Про це чоловік розповів на своїй сторінці в Instagram. Які емоції переживає успішний кінопродюсер і з чиєю дитиною пов’язав своє життя невидимими узами – читайте у матеріалі.

Іраклі Макацарія розповідає своїм шанувальникам про всі важливі та значущі моменти у житті. Крім відеоблогу, чоловік намагається бути відвертим на сторінці в Instagram. Всі свої моменти радості та переживань тренер розписує під фотографіями.

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Днями список пам’ятних подій поповнив знімок з хрещеницею Іраклі Макацарія. Кінопродюсер розповів, що став хрещеним батьком чарівної дочки його близького друга.

«Друзі, мене переповнюють емоції і я дуже хочу поділитися з вами радістю: сьогодні я став хрещеним батьком ось цієї крихітки на фото — дочки мого близького друга. Це особливий і світлий день, безперечно, важливий у житті людини, як народження. Я вірю в те, що дитина все своє життя пов’язана невидимими узами з хрещеними, і я зроблю все можливе, щоб усмішка не залишала її обличчя. Хочу подякувати своїм друзям, які довірили саме мені цю особливу місію. Я щасливий», — написав Іраклі.

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