Гороскоп на тиждень з22 по 28 липня 2019 року розповість, що чекає кожен знак зодіаку. Що прогнозують зірки, на що звернути увагу, а чого краще уникати? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з22 по 28 липня 2019 року від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

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Гороскоп на тиждень – Овни

Цього тижня Овни можуть сміливо розслабитися й трохи перепочити. Можливі зміни в кар’єрі: найпрацьовитіших Овнів чекає підвищення. Цей тиждень – сприятливий час для планування відпустки та бронювання турів. Вихідні краще присвятити родині та близьким людям. Вони потребують вашої підтримки.

Гороскоп на тиждень – Тельці

Цього тижня Тельцям варто звернути увагу на здоров’я. Якщо вас щось турбує – зверніться до лікаря та пройдіть медичне обстеження. Самотнім Тельцям тиждень може подарувати знайомство з другою половинкою. Але будьте обережні – випадкові зв’язки можуть мати негативні наслідки.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Цей тиждень для Близнюків досить вдалий. Можливо, вдасться втілити в життя всі свої плани. Незважаючи на те, що цього тижня на роботі ви будете завантажені на повну, у вихідні зможете розслабитися та гарненько відпочити. Не бійтеся ризикувати – удача буде з вами протягом усього тижня.

Гороскоп на тиждень – Раки

Цього тижня Ракам варто зайнятися плануванням бюджету. До середини тижня краще утриматися від особливо великих капіталовкладень. Є ймовірність, що вони не окупляться повною мірою. Ближче до кінця тижня Ракам варто приділити час відпочинку, займіться своїм здоров’ям: піша прогулянка у вихідні – саме те, що вам потрібно.

Гороскоп на тиждень – Леви

Леви цього тижня попрацюють на славу. Ви зможете завершити всі незакінчені справи. Складіть план дій і дотримуйтесь його – так ви зробите більше, ніж планували. На цьому тижні Левам варто дбайливо ставитися до своїх фінансів. Не варто робити імпульсивні покупки. Краще приберегти гроші.

Гороскоп на тиждень – Діви

Цього тижня дів чекають грандіозні зміни в житті. Не переживайте з приводу тимчасових труднощів, скоро все заграє новими барвами. Не виключені зміни і в особистому житті. Ваше щастя вже зовсім поруч. Самотні Діви, можливо, зустрінуть свою другу половинку. Вихідні присвятіть відпочинку та приємним враженням.

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Гороскоп на тиждень – Терези

Терезам варто більше відпочивати. Ви занадто багато працюєте, через що морально й фізично виснажені. Іноді втекти від життєвої метушні не просто можна, а необхідно. Рушайте за місто, сходіть в музей, зустріньтеся з друзями. Відпочинок – це те, що вам потрібно зараз найбільше.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Цей тиждень для Скорпіонів – найкращий час для планування ремонту. Якщо ви давно хотіли перефарбувати стіни у спальні, але не наважувалися, сміливо можете бігти в магазин по фарбу. Ремонт буде легким і швидким. В середині тижня Скорпіонам варто звернути увагу на своє здоров’я. Зірки рекомендують стабілізувати графік сну й почати приймати вітаміни. На вихідних проведіть час із другою половиною.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

Цього тижня Стрільцям варто прислухатися до своєї інтуїції. З її допомогою ви вирішите ряд гострих питань на роботі та в особистому житті. Саме час попросити підвищення на роботі. Цього тижня зірки прихильні до самотніх Стрільців. Можливо, вас чекають нові приємні знайомства. Також Стрільцям варто звернути увагу на батьків. Навіть одна телефонна розмова може виявитися для вас найвищим щастям.

Гороскоп на тиждень – Козероги

Цей тиждень принесе Козерогам безліч цікавих пропозицій від начальства на роботі. Можливо, ви отримаєте підвищення. Не бійтеся ризикувати – візьміть найскладніший проект. На цьому тижні вам підвладне все! Зірки піднесли вам щасливий квиток у нове життя. Використовуйте цей шанс на повну. А якщо ви давно мріяли змінити роботу – то кращого часу для цього вам не знайти.

Гороскоп на тиждень – Водолії

Водоліям пора присвятити час тільки собі. Візьміть кілька відгулів, відпочиньте, виспіться. Робота не вовк, в ліс не втече. А ось сили у вас майже закінчилися. Тож не женіть коней. Через незадоволеність та перевантаження ви відчуваєте моральне виснаження. Щоб життя заграло новими яскравими барвами, вирушайте на вихідних в подорож із друзями або ж побалуйте себе шопінгом.

Гороскоп на тиждень – Риби

Цього тижня Рибам захочеться з’ясовувати стосунки та капітально конфліктувати. Зірки рекомендують утриматися від подібних сплесків емоцій. Якщо вам дорогі близькі люди, не вступайте в конфлікти – можливі дуже великі сварки. Краще помедитуйте, а важливі розмови відкладіть до наступного тижня.

Гороскоп на тиждень по днях

Гороскоп на понеділок 22 липня 2019

Гороскоп на вівторок 23 липня 2019

Гороскоп на середу 24 липня 2019

Гороскоп на четвер 25 липня 2019

Гороскоп на п’ятницю 26 липня 2019

Гороскоп на суботу 27 липня 2019

Гороскоп на неділю 28 липня 2019

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