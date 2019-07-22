Гороскоп на 23 липня 2019 року пояснює вам як найкраще провести цей день. Як вчинити у важкій ситуації Близнюкам і Водоліям, читайте в нашому гороскопі на сьогодні від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни, сьогодні вам варто провести день з друзями. Ви досить довго були в роздумах про власне буття, що зовсім забули про тих, хто вас любить. Зателефонуйте їм, буде весело!

Телець

Сьогодні Тельцям важливо показати себе з найкращого боку на роботі і не боятися змін. Адже зовсім скоро вас можуть підвищити, але для цього вам необхідно буде постаратися. Ми в вас віримо і ви повірте!

Близнюки

Близнюки, вам сьогодні варто видихнути і оцінити ситуацію. Якщо останнім часом багато негативних подій, проаналізуйте, чому вони сталися і для чого вам дано. У всього є своя причина.

Рак

Раки, сьогодні ви можете підписати вигідний контракт про співпрацю з іноземцем або людиною здалеку. Але спочатку може бути важко домовитися, йдіть на компроміси.

Лев

Леви, у вас все повинно бути під контролем і в даний момент так і виходить. Ви відчуваєте себе в безпеці і в комфорті. Так тримати, рухайтеся до наміченої мети.

Діва

Діви, з мамою сьогодні може трапитися конфлікт. Ви посваритеся через якусь дрібницю, але це сильно вплине на ваші стосунки. Сьогодні точно хорошої розмови не відбудеться.

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Терези

Терези, ваша поїздка в дальнє місто виявиться дуже виснажливою. Вам захочеться вимкнути телефон і щоб вас залишили в спокої. Обов’язково дайте собі такий відпочинок, якщо є можливість, інакше потім видихнетеся.

Скорпіон

Скорпіони, сьогодні ви можете познайомиться з впливовою людиною і це знайомство дуже позитивно на вас вплине. Ви зможете винести для себе дуже багато після такої розмови.

Стрілець

Стрільці, у вас сприятливий час для покупки або продажу машини. Якщо у вас ще немає свого транспорту, задумайтеся, що можна зробити для його придбання. Ставте собі цілі і йдіть до них.

Козеріг

Козероги, зараз у вас дуже багатий період на хороші новини. Вам будуть часто дзвонити і запитувати поради, але додзвонитися до вас буде складно, та й бути кожному психологом це виснажливо. Слухайте тільки себе, а не інших людей.

Водолій

Водолії, варто сьогодні не занурюватися в депресивні думки, як би вони не накривали вас з головою. Ви переживаєте через гроші і через особисте життя, але ж і те, і інше залежить тільки від вас.

Риби

Риби сьогодні помітять підвищену увагу від колеги. Вас навіть можуть запросити на вечерю або в кіно. Якщо ця людина вам подобається – погоджуйтеся, не варто довго тягнути з відповіддю.

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