У масштабній картині «Кріпосна» одну з головних ролей зіграв Олексій Яровенко. Актор перевтілився на мужнього та рішучого дворянина. А вже сьогодні о 21:00 на телеканалі СТБ відбудеться повернення костюмованого серіалу. У яких картинах знімався актор? І чи вільне серце чоловіка? Біографію та інформацію про особисте життя Олексія Яровенка читайте в матеріалі.

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Повне ім’я: Олексій Станіславович Яровенко

Дата народження: 23 серпня 1987 р.

Місце народження: Мінськ

Діяльність: актор театру і кіно

Сімейний стан: одружений

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Олексій Яровенко народився та виріс у Мінську. В юності майбутній актор десять років професійно займався футболом у спортивній школі. Спочатку хлопець не знав про акторську професію та не бачив себе на сцені.

Але заняття в студентському театрі технологічного університету змінили його світогляд. Так він вступив до Білоруської державної академії мистецтв, в майстерню В. А. Міщанчука. Навчання закінчив у 2012 році. Після цього став актором Білоруського національного академічного театру імені Янки Купали.

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Початок творчого шляху. Починаючи з 2012 року Олексій активно знімається в кіно. Популярність прийшла до нього в 2013 році з головною роллю в мелодрамі «Сила любви». Хлопець з перших серій підкорив серця багатьох жінок своєю харизмою та акторським професіоналізмом.

Особисте життя. Олексій Яровенко одружений на актрисі Ользі Карповій. Кохана завжди допомагає йому в професійній сфері.

Хобі. Окрім акторської кар’єри, чоловік займається музикою. У нього є власний гурт «Бенд Олексія Яровенка», пісні якого виконуються в стилях фанк та блюз.

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Серіал «Кріпосна». У костюмованій драмі білоруський актор зіграв сміливого та мужнього дворянина Олексія Косача. Він належить до старовинного шляхетного дворянського роду, який служив государеві. Олексій — герой Кримської війни. Хлопець дуже принциповий та має сильний характер. Йому вдається легко здійснювати подвиги й благородні вчинки. Герой закохується в кріпосну Катерину Вербицьку, не знаючи, що вона власність поміщиків Червінських.

Ролі Олексія Яровенка у кіно

2012 — «Семейный детектив»

2012 — «Выше неба», Стас Чайкін

2013 — «Чужая женщина»

2013 — «Укради меня», Макс

2013 — «Сила любви», Стас

2013 — «Недотрога», Михайло

2013 — «Земляк», Руслан Алпаров

2015 — «Фамильные ценности», Женя

2016 — «Мухтар. Новый след», Саша

2017 — «Хороший парень»

2018 — «Кумир», Валерій Гусько

2018 — «В созвездии Стрельца», Сергій

2018 — «Артистка», син Ярославського

2018 — «Сестры по наследству», Іван

2019 — «Кріпосна», Олексій Косач

2019 — «Бывшие»

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