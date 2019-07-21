Гороскоп на 22 липня 2019 року розповість, як вам вижити в цей понеділок. Якщо у вас початок робочого тижня, то слухайте поради Водоліям, Овнам і іншим знакам зодіаку, щоб все пройшло добре. Читайте гороскоп на сьогодні від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни, ми розуміємо, що понеділок це важко (якщо ви не у відпустці, звичайно). Як щодо сходити сьогодні до психолога? Скоро стане легше, обіцяємо.

Телець

Тельці, будьте сьогодні уважні. Дивіться по сторонам і помітите те, що так шукали. Будь це людина або річ – вам краще знати.

Близнюки

Близнюки, якщо у вас зараз роман з колегою, то не варто афішувати ці стосунки. Від цього буде ще цікавіше і іскра між вами буде розгоратися сильніше.

Рак

Раки, ви відкриєте у себе новий талант сьогодні. А в майбутньому він принесе вам хороший дохід! Якщо ви творча людина – використовуйте цю можливість на максимум.

Лев

Леви, сьогодні ви зможете закінчити хвилюючі вас банківські питання. Якщо потрібно – беріть кредит, але будьте дуже обережні, шахраїв зараз вистачає.

Діва

Діви, вам варто сьогодні поїхати до батьків, якщо є така можливість. Або просто відвідати місце, яке нагадає вам про дитинство. Вам необхідно відчути цю дитячу безпосередність зараз.

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Терези

Терези, сьогодні вам варто зайнятися наукою. Як щодо почати писати про те, чого ви досягли? Нехай це буде стаття чи дослідження, не має значення, навіть прості замітки в блокноті зійдуть. Головне пишіть!

Скорпіон

Скорпіони, ви приміряли на себе новий образ? Вам пасує. Особливо якщо ви фотограф, дизайнер або людина, що працює з візуалом, після зміни образу справи підуть вгору.

Стрілець

Стрільці, сьогодні у вас на роботі може виникнути конфлікт з колегою або зламатися обладнання. А може і те, і інше. Але будьте терплячі в такому випадку, не варто зриватися на всіх підряд, особливо вдома.

Козеріг

Козероги, прощайте людину, на яку тримаєте образу, по можливості, сходіть в храм. Якщо ви не віруюча людина, то до психолога. Також сьогодні друг може потрапити в біду, допоможете?

Водолій

Водолії, сьогодні дуже успішний день для творчих людей! Ви буквально можете придумати шедевр, якщо не будете сидіти склавши руки. Зробіть свій понеділок надихаючим!

Риби

Риби, сьогодні ви опинитеся на новому соціальному щаблі або отримаєте важливий документ, якого чекали. І не забувайте про поставу, ваш зовнішній вигляд має значення!

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