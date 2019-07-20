Гороскоп на 21 липня 2019 року пояснює, як краще вчинити в цю неділю, щоб вона пройшла на ура. Як зробити цей день незабутнім, читайте в нашому гороскопі на сьогодні від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни, сьогодні беріть участь в будь-яких міжнародних справах. Навіть якщо це поїздка на відпочинок. Там вам можуть запропонувати вигідну співпрацю, але ви не захочете її афішувати на роботі.

Телець

Сьогодні Тельцям варто більше проводити часу з друзями. Зустріньтеся з ними зранку і проведіть весь день, наприклад, на шашликах. А ввечері ще й сходіть на цікавий захід!

Близнюки

Близнюки, якщо ви сьогодні вирушаєте на відпочинок, то будьте дуже обережні. Ви можете спізнитися на рейс, загубити документи або свій багаж. Якщо ж ви будете уважні, цього не станеться.

Рак

Раки, сьогодні ви не будете знати, куди подіти дитину. Доглянути за нею буде нікому. Можливо, вам навіть доведеться поїхати разом у далеку поїздку, хоча спочатку ви цього не планували.

Лев

Леви, сьогодні у вас відбудеться трансформація особистості. Ви буквально будете почуватися іншою людиною. Можливо, це через те, що ви готові стати мамою або татом.

Діва

Діви, сьогодні у вас сприятливий день для переїзду. Тим паче в інше місто або країну! Вам обов’язково пощастить з районом у новому місті або з готелем, якщо ви збираєтеся у відпустку.

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Терези

Терези, ви стали професіоналом найвищого ґатунку. Щоб розвиватися далі, почитайте сьогодні книги або цікаві статті. Також можете знайти курси, які допоможуть вам не стояти на місці.

Скорпіон

Скорпіони, сьогодні вам варто максимально багато часу провести з дітьми. Їдьте з ними в поїздку, вони будуть раді! А якщо у вас немає своїх, то запропонуйте родичу понянчитися з його малюками.

Стрілець

Стрільці, у зовнішності ви змогли добитися бажаного результату. Обов’язково продовжуйте заняття спортом, харчуйтеся правильно і запишіться на курс масажу, щоб стати ще кращою версією себе.

Козеріг

Козероги, сьогодні у вас знову прокинеться відлюдник. Займайтеся в цей день самопізнанням, позбудьтеся зайвого і непотрібного в житті. Вам необхідна чистка, як зовнішня, так і внутрішня.

Водолій

Водолії, сьогодні ваші друзі підкажуть вам ідею для заробітку. Вислухаєте їхні думки, тому що цей додатковий заробіток принесе вам великі гроші.

Риби

Риби, можете купити лотерейний квиток, вам сьогодні щастить. Прислухайтеся сьогодні до думки дизайнерів, фотографів, перукарів або стилістів, щоб стати ще кращими і ще впевненішими в собі.

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