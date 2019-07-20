Актриса серіалів «Кріпосна» та «Доньки-матері» Даша Легейда відзначає свій день народження! Редакція сайту STB.UA вітає Дашу з прекрасним святом!

Сьогодні, 20 липня, чарівна актриса Даша Легейда святкує день народження. У свої юні роки актриса активно знімається у фільмах, серіалах та займається творчістю.

Батьки Даші підтримували творчі інтереси дівчинки, тому віддали її займатися в хореографічну школу. Щоб розкрити весь потенціал, цього виявилося замало, вона почала професійно займатися вокалом. Пізніше майбутня актриса закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

Після навчання Даша Легейда грала на сцені Національного драматичного театру ім. І. Франка. А ось професійна кар’єра в кіно почалася у 2015 році.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

У драмі «Кріпосна» Даша з’явилася в образі Василинки. Вона добра, наївна та покірна, але на долю кріпосної дівчини випали страшні життєві випробування.

Редакція сайту STB.UA долучається до привітань та бажає актрисі творчих успіхів!

Дивіться масштабний серіал «Кріпосна» з 22 липня о 21:00 на телеканалі СТБ!

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