Соціальне відео Алана Бадоєва для ONUKA «STRUM» номіновано на міжнародну кінопремію Social World Film Festival. Подробиці в матеріалі.

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Шестихвилинна відеоновелла, знята в жанрі поетичного реалізму, буде представлена в рамках кінофестивалю в Соренто (28.07 – 04.08, Італія) вже на наступному тижні.

Дія в кліпі розвивається всього в 25 кілометрах від Києва – в Підгірцях. Саме там знаходиться головна звалище побутових відходів столиці, яка за десятиліття існування виросла до розмірів 27-и поверхового будинку. І незважаючи на те, що скоро вона буде закрита, в Україні таких «полігонів смерті» налічується понад 40 тисяч.

Оператором конкурсного відео виступив Микита Кузьменко, художником-постановником Олена Гаджилова, стилістом Соня Солтес.

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Social World Film Festival стане третьою міжнародною кінопремією в послужному списку українського кліпмейкера поряд з Каннським фестивалем і премією «Кіношок», а сам Алан Бадоєв – першим режисером музичного відео в Східній Європі, чия робота побореться за звання найкращої в категорії «соціальне відео».

Social World Film Festival – це перший і єдиний кінематографічний конкурс в світі, заснований в 2011 році, який повністю присвячений соціальному кіно у всіх його інтерпретаціях.

Нагадаємо, 14 вересня в ефірі СТБ стартує 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор». Цей сезон буде особливим в історії проєкту та збере на свій день народження рекордну кількість зірок серед яких обов’язково будуть ті, чия зірка засяяла завдяки «Х-фактору»: Олег Винник, Ігор Кондратюк, Ната Жижченко (ONUKA), ЄвгенФілатов (The Maneken), Melovin, Наталя Могилевська, гурт «БEZ ОБМЕЖЕНЬ», Ніно Катамадзе, KAZKA та інші.

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