«НеАнгелы» — «До и после»: прем’єра пісні
Гурт «НЕАНГЕЛЫ», який прийде привітати з днем народження шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ, випустив нову ліричну композицію «До и после». Читайте докладніше.
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Слухайте прем’єрну пісню гурту «НЕАНГЕЛЫ» «До и после» просто зараз!
Зовсім скоро на телеканалі СТБ стартує 10 сезон проєкту «Х-фактор». Як ми згадували раніше, цей сезон стане особливим в історії шоу та збере на свій день народження рекордну кількість зірок. Привітати шоу прийде і популярний український гурт«НЕАНГЕЛЫ». До слова, колектив сьогодні випустив нову ліричну пісню «До и после». Трек розповідаєте про гіркоту розлуки закоханих.
«У кожного своє ДО і ПІСЛЯ. ДО – це енергія, сила і бажання реалізовувати та ідеалізувати, а ПІСЛЯ завжди залишається історія, яку створюємо ми і яка створює нас. Моє ПІСЛЯ стало сенсом мого життя, якого не було ДО! Моє ПІСЛЯ подарувало мені абсолютну любов і можливість чути найзаповітніше слово «Мама»! Моє ДО подарувало мені надію, силу і можливість реалізовувати своє призначення», – розповідає Слава Камінська.
Підтримала Славу друга учасниця колективу «НЕАНГЕЛЫ» Вікторія Смеюха:
«Будь-який фінал – це насправді тільки початок!»
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Текст пісні:
Я сегодня буду пить алкоголь
И заброшу все свои дела
Чтоб хоть как-то забыть эту боль
Чтоб она меня с ума не свела
Я сегодня буду до утра
Собирать себя по частям
Я сегодня буду свое вчера
Разрезать тупым ножом напополам
На до и после
Раскололся мир
На до и после
Засмотрела до дыр фото
Где мы с тобой вместе
Бывает ведь вот как
На до и после
Раз и навсегда
На до и после
Между нами теперь волны
Но глупое сердце все еще помнит
Я сегодня буду много курить
Удалять тебя в сети из друзей
Вот еще бы в голове тебя убить
Но ты крепко держишься в ней
Завтра снова будет как вчера
Только новое число в календаре
Моя память как самый злейший враг
Будет снова долбить о тебе
На до и после
Раскололся мир
На до и после
Засмотрела до дыр фото
Где мы с тобой вместе
Бывает ведь вот как
На до и после
Раз и навсегда
На до и после
Между нами теперь волны
Но глупое сердце все еще помнит