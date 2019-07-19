Гурт «НЕАНГЕЛЫ», який прийде привітати з днем народження шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ, випустив нову ліричну композицію «До и после». Читайте докладніше.

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Слухайте прем’єрну пісню гурту «НЕАНГЕЛЫ» «До и после» просто зараз!

Зовсім скоро на телеканалі СТБ стартує 10 сезон проєкту «Х-фактор». Як ми згадували раніше, цей сезон стане особливим в історії шоу та збере на свій день народження рекордну кількість зірок. Привітати шоу прийде і популярний український гурт«НЕАНГЕЛЫ». До слова, колектив сьогодні випустив нову ліричну пісню «До и после». Трек розповідаєте про гіркоту розлуки закоханих.

«У кожного своє ДО і ПІСЛЯ. ДО – це енергія, сила і бажання реалізовувати та ідеалізувати, а ПІСЛЯ завжди залишається історія, яку створюємо ми і яка створює нас. Моє ПІСЛЯ стало сенсом мого життя, якого не було ДО! Моє ПІСЛЯ подарувало мені абсолютну любов і можливість чути найзаповітніше слово «Мама»! Моє ДО подарувало мені надію, силу і можливість реалізовувати своє призначення», – розповідає Слава Камінська.

Підтримала Славу друга учасниця колективу «НЕАНГЕЛЫ» Вікторія Смеюха:

«Будь-який фінал – це насправді тільки початок!»

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Текст пісні:

На до и после

Раскололся мир

На до и после

Засмотрела до дыр фото

Где мы с тобой вместе

Бывает ведь вот как

На до и после

Раз и навсегда

На до и после

Между нами теперь волны

Но глупое сердце все еще помнит

Я сегодня буду много курить

Удалять тебя в сети из друзей

Вот еще бы в голове тебя убить

Но ты крепко держишься в ней

Завтра снова будет как вчера

Только новое число в календаре

Моя память как самый злейший враг

Будет снова долбить о тебе

На до и после

Раскололся мир

На до и после

Засмотрела до дыр фото

Где мы с тобой вместе

Бывает ведь вот как

На до и после

Раз и навсегда

На до и после

Между нами теперь волны

Но глупое сердце все еще помнит