Із виходом «Кріпосної» акторів костюмованої мелодрами активно шукають користувачі інтернету. Тому редакція STB.UA пропонує зазирнути на Instagram-сторінки артистів масштабного серіалу. Хочете дізнатися, як виглядає улюблений герой картини «Кріпосна» в реальному житті? Читайте матеріал!

Катерина Ковальчук

Головну актрису серіалу «Кріпосна» точно можна назвати активним користувачем соціальних мереж. Дівчина часто ділиться моментами з життя в США та розкриває секрети власних творчих робіт.

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Анна Сагайдачна

Вона ніжна, чуттєва та дуже красива — це можна сказати не лише про персонажа Анни Сагайдачної, а й про саму актрису. В Instagram дівчина ділиться думками, рідкісними фото і навіть смачними рецептами! Пости Анни розбавлені веселими селфі, в тому числі з іншими акторами «Кріпосної».

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Наталка Денисенко

Instagram найспокусливішої дівчини «Кріпосної» Наталки Денисенко насичений любов’ю до сім’ї. Актриса не соромиться ділитися яскравими подіями свого життя з підписниками: вона часто публікує фото маленького сина та пише про особисте. Але щойно справа доходить до виходу у світ, Наталка перетворюється на фатальну красуню.

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Ольга Сумська

Народна артистка України Ольга Сумська зіграла в серіалі «Кріпосна» матір великого сімейства. Незважаючи на свій досвід в кіно, улюблениця публіки змогла здивувати глядачів мелодрами. У соціальних мережах Ольга дуже щира зі своїми підписниками. Вона публікує фото з чоловіком Віталієм Борисюком та часто показує закулісне життя акторів.

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Ксенія Мішина

Героїня Ксенії Мішиної в «Кріпосній» одним махом готова знищити своїх ворогів. Але в житті актриса зовсім інша. В Instagram дівчина ділиться ексклюзивними новинами та часто радує фанатів знімками зі зйомок костюмованої мелодрами.

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Тарас Цимбалюк

Напевно, Тарас — один із найактивніших користувачів Instagram. Актор серіалу «Кріпосна» майже щодня публікує свої фото. Чоловік може похвалитися ідеальною фігурою та розбавити стрічку смішними підписами.

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Олеся Жураковська

У костюмованій мелодрамі улюблена актриса зіграла яскравого персонажа. У соціальних мережах Олеся публікує знімки зі своїми друзями та рідними. В Instagram актриси «Кріпосної» можна дізнатися свіжі новини її особистого життя.

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