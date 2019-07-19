Гороскоп на 20 липня 2019 року знає, як вчинити цього дня. Що допоможе відпочити на славу саме вам — розповідають екстрасенси СТБ в гороскопі на сьогодні. Читайте в матеріалі.

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Овен

Овни, вам обов’язково пощастить з готелем, якщо ви збираєтеся в подорож. Якщо ні, то все одно будь-які операції з нерухомістю в цей день пройдуть на ура. Сміливо купуйте квартиру!

Телець

У Тельців почнеться хороший період в особистому житті. Чекайте, що кохана людина приїде до вас або ви зберетеся разом в поїздку. Також можете почати жити разом.

Близнюки

Близнюки, якщо ви планували далеку поїздку, то вона не пройде так ідеально, як хотілося б. Вона не принесе вам ніякого результату чи радості.

Рак

Раки, сьогодні вам варто тусити на повну! Беріть участь у всіх заходах, на які вас покличуть, або просто сходіть на концерт. Також вам обов’язково пощастить у всіх конкурсах.

Лев

Леви, ви взагалі страх втратили. У хорошому сенсі слова. Ви готові йти на вчинки, на які мало хто наважується. І вам все вдається! Всім би стільки віри в себе і завзятості.

Діва

Діви, для втілення своєї ідеї в реальність ви сьогодні знайдете однодумців, це можуть бути навіть люди з іншого міста або країни. І вони захочуть з вами співпрацювати, погоджуйтеся обов’язково.

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Терези

Сьогодні Терезам варто завести домашню тваринку, якщо ви давно плануєте. Також влаштуйте вдома свято і запросіть друзів. Адже саме так варто проводити літо.

Скорпіон

Скорпіони, сьогодні вас буде турбувати безліч питань. Куди рухатися далі? Яку дорогу вибрати? Ця вся невідомість вас лякає і надихає одночасно.

Стрілець

Стрільцям потрібно звернути увагу на своє здоров’я. Може бути запалення і краще відразу піти до лікаря, не затягувати з цим.

Козеріг

Козероги, у вас сьогодні будуть труднощі з технікою. Можуть навіть виникати проблеми з банківською картою, тому будьте обережні з оплатою в інтернеті, щоб не втратити гроші.

Водолій

Водолії, сьогодні ви можете опинитися в новій для себе компанії. Там ви знайдете однодумців і з деякими ви залишитеся хорошими друзями. Головне, не сидіти вдома!

Риби

Рибам сьогодні ефективно буде почати правильно харчуватися або піти до косметолога. Також будь-які процедури із зовнішністю в цей день закінчаться вдало і вам точно сподобається результат.

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