Зірковий гість легендарного шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ і соліст гурту The Maneken Євген Філатов показав підписникам у соціальній мережі Instagram свою маму. Детальніше – в матеріалі.

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Один з найкращих саунд-продюсерів України і соліст гурту The Maneken Євген Філатов поділився з шанувальниками в соціальній мережі Instagram спільним знімком зі своєю мамою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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