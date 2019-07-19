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Євген Філатов (The Maneken) показав свою маму

19.07.2019

Зірковий гість легендарного шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ і соліст гурту The Maneken Євген Філатов показав підписникам у соціальній мережі Instagram свою маму. Детальніше в матеріалі. 

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Один з найкращих саунд-продюсерів України і соліст гурту The Maneken Євген Філатов поділився з шанувальниками в соціальній мережі Instagram спільним знімком зі своєю мамою.

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Нагадаємо, привітати легендарне шоу «Х-фактор» з днем народження поспішають зарубіжні та українські топ-артисти, серед яких обов’язково будуть ті, чия зірка засяяла завдяки проєкту. У тому числі і Євген Філатов поспішає привітати проєкт з десятиріччям і стане запрошеною зіркою. Побачимо його в ефірі вже цієї осені — не пропустіть!

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