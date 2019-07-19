Зірка серіалу «Джованні» Катерина Варченко з’явиться у другому сезоні костюмованої драми «Кріпосна». Молоду актрису глядачі побачать у київському борделі 19-го століття. Кого ж зіграє Катерина Варченко в масштабному серіалі? Дізнайтеся у матеріалі.

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Актриса з чарівною зовнішністю та неймовірним талантом Катерина Варченко зіграла одну з головних ролей у класичному ситкомі «Джованні». А тепер Катерина з’явиться у другому сезоні масштабного серіалу «Кріпосна». Її героїня здивує абсолютно усіх, адже таких відвертих ролей у Каті ще не було.

«Моя героїня у «Кріпосній» — Настя». Схожості з нею в мене немає, адже Настя — дівчина легкої поведінки, яка працює у борделі. У нас різні життєві принципи та цінності. У неї немає поняття моралі. Моє стабільне амплуа не дає можливості так експериментувати з характером та зовнішністю. Це акторський подарунок. Я обожнюю такі ролі. Спасибі тим, хто дав можливість перевтілитись у повію», — ділиться актриса.

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Катерина Варченко детально не розповідає про свій образ у драмі «Кріпосна». Але відомо одне: у такому амплуа улюблену актрису глядачі ще не бачили:

«Моя героїня не завжди чесна з тими, хто її оточує… Обіцяю, що всім буде її шкода як людину та жінку з важкою долею».

Не пропустіть прем’єру другого сезону серіалу «Кріпосна», що вийде відразу після повтору першого. А перший — з 22 липня о 21:00 на телеканалі СТБ.

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