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Аліна Паш (Alina Pash) здивувала новим образом
19.07.2019
Фіналістка 6 сезону шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ Аліна Паш (Alina Pash) поділилася з шанувальниками фото нового образу зі світлим волоссям. Подробиці в матеріалі.
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Фіналістка культового шоу «Х-фактор»-6 і популярна українська співачка Аліна Паш (Alina Pash) поділилася з шанувальниками в соціальній мережі Instagram новим образом. На фото співачка позує в білосніжній сукні з платиновим волоссям.
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11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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Згадайте неймовірний виступ Аліни Паш на кастингу 6 сезону проєкту «Х-фактор» просто зараз!
VIDEO
Нагадаємо, 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартує вже 14 вересня на телеканалі СТБ. Цього року проект відзначає свій день народження. Цей сезон буде особливим в історії проекту та збере рекордну кількість зірок.
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