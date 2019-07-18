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«Вікна-новини» підготували спецвипуск до дня виборів

18.07.2019

У день парламентських виборів, 21 липня о 21:30, програма «Вікна-новини» вийде в ефір телеканалу СТБ зі спеціальним випуском. У студії працюватиме Тетяна Висоцька, а Ольга Кучер наживо з ЦВК повідомлятиме, як голосувала Україна: дані екзит-полів, явку виборців та інформацію про можливі порушення.

Татьяна Высоцкая и Ольга Кучер

У прямому ефірі телеглядачі наживо побачать, як триває підрахунок голосів на дільницях та як на результати екзит-полів реагують в партійних штабах.

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Окрім оперативних даних, журналісти розкажуть про роль парламенту в парламентсько-президентській республіці, порівняють передвиборчі програми партій та проаналізують феномен нинішньої парламентської кампанії, багатої на кандидатів і клонів «мажоритарки».

ведущие Вікна-новини

Дізнайтеся, чим увійдуть в історію дочасні парламентські вибори – 21 липня о 21:30 у програмі «Вікна-новини» на СТБ.

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