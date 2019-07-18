Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Топ-3 найкрасивіших світових актрис на думку Іраклі Макацарія

18.07.2019

Новий тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Іраклі Макацарія залишається у центрі уваги всіх ЗМІ. Інтерес до чоловіка різний, проте найбільш задаваним питанням є його особисте життя. Іраклі Макацарія розповів, які жінки йому подобаються, а також назвав топ-3 найкрасивіших світових актрис.  Детальніше читайте у матеріалі.

Іраклі Макацарія

Фото: Instagram Іраклі Макацарія

У список найкрасивіших жінок успішного кінопродюсера потрапили три голлівудські зірки. Таким чином можна простежити типаж дівчини, яку тренер хотів би бачити поруч.

Більше на тему: Проморолик проєкту «Зважені та щасливі»-9

Перше місце зайняла легендарна Анджеліна Джолі. Іраклі Макацарія зазначив, що для нього вона №1, приклад жіночої краси.

анджелина джоли

«Як вона себе презентує як жінку. Я б не виділяв якийсь один фільм з її участю, вона у всіх різна. У неї багатогранний талант. Але ось останній з Бредом Піттом «Лазурний берег» — геніальний фільм», — каже Іраклі.

 

Наступні позиції розділили Пенелопа Крус і Єва Мендес. На думку тренера, ці жінки володіють неймовірною харизмою і талантом.

ева мендес

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати