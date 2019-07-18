Новий тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Іраклі Макацарія залишається у центрі уваги всіх ЗМІ. Інтерес до чоловіка різний, проте найбільш задаваним питанням є його особисте життя. Іраклі Макацарія розповів, які жінки йому подобаються, а також назвав топ-3 найкрасивіших світових актрис. Детальніше читайте у матеріалі.

У список найкрасивіших жінок успішного кінопродюсера потрапили три голлівудські зірки. Таким чином можна простежити типаж дівчини, яку тренер хотів би бачити поруч.

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Перше місце зайняла легендарна Анджеліна Джолі. Іраклі Макацарія зазначив, що для нього вона №1, приклад жіночої краси.

«Як вона себе презентує як жінку. Я б не виділяв якийсь один фільм з її участю, вона у всіх різна. У неї багатогранний талант. Але ось останній з Бредом Піттом «Лазурний берег» — геніальний фільм», — каже Іраклі.

Наступні позиції розділили Пенелопа Крус і Єва Мендес. На думку тренера, ці жінки володіють неймовірною харизмою і талантом.

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