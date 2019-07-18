Тарас Цимбалюк розповів, як став актором

Костюмована драма «Кріпосна» повертається на телеканал СТБ! Глядачі знову поринуть у неймовірний світ 19 століття. І щоб підігріти інтерес до серіалу, ми продовжуємо вас краще знайомити з головними акторами. Так, зірка українського кіно Тарас Цимбалюк розповів, як пов’язав життя з акторським ремеслом. Подробиці — у матеріалі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Прихильники серіалу «Кріпосна» обожнюють талановитого Тараса Цимбалюка та його героя — простодушного коваля Назара. Актор зумів підкорити серця багатьох глядачів, зігравши справжнього українського чоловіка.

Виявляється, що ще у юності Тарас мріяв пов’язати своє життя з кіно та театром. Хоча його акторський шлях починався зовсім не з творчого ремесла:

«Після одинадцятого класу я вступив до Національного педагогічного університету імені Драгоманова на «туризм». Згодом зрозумів, що це не моє. І в один момент дуже захотів стати актором, спробувати свої сили у театральному навчальному закладі. Мені ніхто не підказував, я вирішив сам обрати акторську професію. Батьки добре відреагували на цей вибір та повністю підтримали мою мрію. Спочатку дуже хвилювався, що рідні погодились на цю авантюру».

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2013 року Тарас Цимбалюк отримав акторську освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, спеціальність — актор драматичного театру та кіно (майстерня Зимньої В. І.). В інституті чоловік був дуже худим та високим, тому часто грав героїв-коханців.

Прославився Тарас Цимбалюк завдяки ролі сина турецького посла в історичній мелодрамі «Останній яничар». Зігравши хоч і негативного персонажа, він дуже запам’ятався глядачам. Тарасові почали надходити цікаві пропозиції від сучасних режисерів. Сьогодні його впевнено можна назвати зіркою українського кіно.

Не пропустіть з 22 липня о 21:00 серіал «Кріпосна» з Тарасом Цимбалюком!

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