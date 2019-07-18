Ліза Глінська прийшла на проект як простий аматор. Пристрасть до кулінарного мистецтва привела її до перемоги на «МастерШеф»-2, а потім і до суддівства «МастерШеф. Професіонали». Зовсім скоро ми побачимо, як чарівна Ліза Глінська оцінюватиме здібності аматорів на «МастерШеф»-9. Про труднощі суддівства, учасників і найстрашніший конкурс за весь сезон — читайте в ексклюзивному інтерв’ю із суддею «МастерШеф»-9 Лізою Глінською.

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Лізо, це другий сезон, у якому ви суддя. Який день на зйомках «МастерШеф»-9 залишив найтепліші спогади?

Новий рік посеред липня – справжня казка! Середина літа, спека, а ти заходиш в павільйон, де тебе зустрічає новорічна ялинка, обвішана іграшками. Всі учасники, знімальна група і ми відразу почали фотографуватися на її тлі. Це було справді круто. Так цікаво, що проста ялинка може підняти настрій на цілий день абсолютно кожному. Всі дорослі, а раділи, як діти.

Яке випробування вам запам’яталося найбільше? Чому його обов’язково варто подивитися глядачам?

Найяскравіший спогад про «МастерШеф»-9 — конкурс на Хелловін. Він був дуже цікавим навіть для мене. Завданням аматорів було приготувати страву максимально страшну зовні, але смачну всередині. Один учасник приготував щось нереально страшне і огидне на вигляд. Я можу дивитися на кров, на обробку туші, і це абсолютно не викличе в мені страх, але коли він приніс свою страву, у мене підійшов ком до горла і почало дико нудити. Це виглядало настільки жахливо, що я навіть не змогла спробувати.

Наскільки складно було оцінювати аматорів після професіоналів?

Так, було дуже складно перескочити від професіоналів відразу до аматорів. З учасниками нового сезону все інакше, і критерій оцінювання повинен бути зовсім інший. Мені весь час хотілося бачити від аматорів чогось більшого, була більш вимоглива. Але з часом я звикла, і коли бачила просту шарлотку, то з Ектором обговорювали, що раз бісквіт пишненький, з яблучками все добре і візуально все красиво, то і слава Богу (сміється. — Прим. ред.)!

Розкажіть про учасників «МастерШеф»-9. Чи чекати глядачам нового загострення пристрастей?

Взагалі, сезон хороший, дуже душевний і дружелюбний. Немає негативу між учасниками і будь-яких видимих ​​глобальних конфліктів. У цьому сезоні аматори знали багато, але через відсутність досвіду не завжди могли втілити свої ідеї в життя. Але учасники багато цікавляться, готують, ростуть, і я рада, що вони прогресують.

Ви ж теж були аматором і розумієте учасників, як ніхто із суддів. Як ви їх підтримували?

Аматорів я дійсно розумію краще, ніж професіоналів, тому що я була на їхньому місці і знаю, як їм. Пам’ятаю цю втому, випробування під палючим сонцем, які вибивають з колії. Але я завжди їх просила зібратися і щоразу повторювала фразу: «Народ, я, дівчинка 45-ти кілограмів, відстояла тут півроку. Бувало, що ти вже у стані напівнепритомності, але завжди відкривалося друге дихання і я знаю, що і у вас воно є! Не треба себе жаліти! Ось закінчиться проект — тоді підете і пожалієте себе».

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