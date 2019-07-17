Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Влад Оніщенко розповів, чого чекати від другого сезону драми «Кріпосна»

17.07.2019

Учасник ZBSband Владислав Оніщенко — приклад, що творчої людини повинно бути багато. Артист підкорив сцену «Х-фактор»-9, а тепер знімається у кіно. І вже у другому сезоні ми дізнаємося все про його героя у костюмованій драмі «Кріпосна». Що чекати від другого сезону масштабного серілу? Читайте у матеріалі. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Гурт ZBSBand переміг у суперфіналі «Х-фактор»-9. Музиканти тільки рік тому стали відомі, а вже сьогодні їх упізнає вся країна. Але хлопці талановиті не лише в музиці. Так, Владислав Оніщенко активно знімається у кіно. Юнак з’явиться у другому сезоні масштабного серіалу «Кріпосна»:

«У другому сезоні всіх чекає крута розв’язка. Те, чого ми всі дуже довго хотіли, — нарешті відбудеться. Багато хто підходить і запитує, чого очікувати від нових серій «Кріпосної». Я не відкриваю усіх секретів. Але можу сказати одне: сезон обіцяє бути неймовірним та дуже цікавим».

крепостная

Драматичний серіал мав грандіозний успіх в Україні, а тепер набуває популярності за кордоном. Проєкт купили Литва та Балканські країни (Чорногорія, Сербія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Словенія, Хорватія). Влада Оніщенка ця новина приємно шокувала:

«Кріпосну» тепер показують за кордоном — новина неабияк тішить. Це приклад того, що українці якісно та чесно роблять свою роботу. Це підтвердження, що ми гарно постаралися».

Не пропустіть з 22 липня о 21:00 повернення неймовірного серіалу «Кріпосна» на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати