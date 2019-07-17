Влад Оніщенко розповів, чого чекати від другого сезону драми «Кріпосна»

Учасник ZBSband Владислав Оніщенко — приклад, що творчої людини повинно бути багато. Артист підкорив сцену «Х-фактор»-9, а тепер знімається у кіно. І вже у другому сезоні ми дізнаємося все про його героя у костюмованій драмі «Кріпосна». Що чекати від другого сезону масштабного серілу? Читайте у матеріалі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Гурт ZBSBand переміг у суперфіналі «Х-фактор»-9. Музиканти тільки рік тому стали відомі, а вже сьогодні їх упізнає вся країна. Але хлопці талановиті не лише в музиці. Так, Владислав Оніщенко активно знімається у кіно. Юнак з’явиться у другому сезоні масштабного серіалу «Кріпосна»:

«У другому сезоні всіх чекає крута розв’язка. Те, чого ми всі дуже довго хотіли, — нарешті відбудеться. Багато хто підходить і запитує, чого очікувати від нових серій «Кріпосної». Я не відкриваю усіх секретів. Але можу сказати одне: сезон обіцяє бути неймовірним та дуже цікавим».

Драматичний серіал мав грандіозний успіх в Україні, а тепер набуває популярності за кордоном. Проєкт купили Литва та Балканські країни (Чорногорія, Сербія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Словенія, Хорватія). Влада Оніщенка ця новина приємно шокувала:

«Кріпосну» тепер показують за кордоном — новина неабияк тішить. Це приклад того, що українці якісно та чесно роблять свою роботу. Це підтвердження, що ми гарно постаралися».

Не пропустіть з 22 липня о 21:00 повернення неймовірного серіалу «Кріпосна» на телеканалі СТБ!

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