Настя Каменських і Потап показали селфі з солістом гурту Rammstein

Суддя 10 сезону шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ Настя Каменських показала фото відпочинку з чоловіком Потапом в Празі. Закохані не лише вирушили в романтичну поїздку, а й провели час зі світовою знаменитістю. Подробиці — в матеріалі.

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Настя Каменських і Олексій Потапенко вирушили в романтичну поїздку до Чехії. Закохана пара не лише гуляла старовинними вуличками Праги, весело проводячи час із близькими друзями, а й познайомилася зі світовою знаменитістю — солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном, чий концерт і приїхала відвідати зіркова пара. Потап поділився відповідним фото у соціальній мережі Instagram.

«Перед концертом», — підписав фото артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нагадаємо, 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартує вже 14 вересня на телеканалі СТБ. Цього року проєкт відзначає свій день народження. Цей сезон буде особливим в історії проєкту та збере рекордну кількість зірок.

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