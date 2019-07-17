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«Кріпосна» стала хітом польського телебачення

17.07.2019

Масштабна костюмована драма «Кріпосна» підкорює Польщу на головному національному телеканалі TVP1* 1 липня серіал з успіхом стартував під назвою «Zniewolona», що дослівно перекладається як «Невільна». Більше читайте у матеріалі. 

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За даними незалежної компанії Nielsen, за два тижні показу «Кріпосна» продемонструвала позитивну динаміку, щоденно підвищуючи показники. За час трансляції цифри серіалу зросли вдвічі та досягли долі 16,0% при середній долі каналу 9,7%.

Більше на тему: Серіал «Кріпосна»: хто з’явиться у другому сезоні

Захоплені відгуки глядачів свідчать про чудовий початок закордонного життя кріпосної Катерини – в соціальних мережах вже з’явились польські фан-сторінки серіалу.

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 На телеканалі TVP1 серіал показують з понеділка по середу в прайм-таймі. З другого тижня «Кріпосну» почали показувати ще в п’ятницю, суботу та неділю.

 А 22 липня о 21:00 «Кріпосна» повертається в ефір телеканалу СТБ.

 Катя Ковальчук, Станислав Боклан, режиссер Макс Литвинов

*TVP1 – польський національний інформаційно-розважальний телеканал, який почав свою роботу в 1952 році та входить в TVP (польську державну телекомпанію). 

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