Гороскоп на тиждень з 15 по 21 липня 2019 року розповість, що прогнозують зірки для кожного знака зодіаку. Як краще спланувати свій тиждень, щоб уникнути проблем? І на що звернути увагу? Дізнайтеся у гороскопі від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на тиждень — Овни

Цього тижня ви занадто втомилися від роботи, вас починає переслідувати втома. Щоб прийти в норму, запишіться у спортзал або просто почніть бігати ввечері. Це допоможе Овнам по-новому подивитися на наявні проблеми, навколишній світ і привернути позитивні зміни у житті. Вихідні проведіть у компанії друзів, яких ви давно не бачили.

Гороскоп на тиждень — Тельці

Тельців чекає напружений фінансовий тиждень. Настала пора виділити час для закриття всіх боргів і підрахунку власного бюджету. Порадьтеся з рідними людьми, адже ситуація у вас не з найкращих. Можливо, варто утриматися від зайвих витрат і незапланованих покупок. На вихідних перегляньте мотивуючі фільми, щоб покращити собі настрій.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Зірки радять Близнюкам утриматися від прийняття важливих рішень до кінця тижня. Адже ваш настрій змінюється щохвилини. Неправильні рішення можуть призвести до багатьох проблем. У фінансових питаннях можливий прибуток, на який ви не розраховували. Але від спонтанного шопінгу краще відмовитися. На вихідних подзвоніть батькам, які за вами сильно сумують.

Гороскоп на тиждень — Раки

Цей тиждень — вдалий час для ділових зустрічей. Ракам варто відвідувати різні заходи, організовані новими партнерами по роботі. Адже там вам вдасться зав’язати корисні знайомства, які стануть в нагоді вже в найближчому майбутньому. Наважуйтеся на кардинальні зміни.

Гороскоп на тиждень — Леви

Леви, вас чекає успіх! Зірки наділяють вас рішучістю та впевненістю. Саме ці риси дозволять братися практично за будь-які справи. Зірки впевнені, що цього тижня ви зможете вирішити навіть дуже важкі завдання. І щоб не проґавити шанс, максимально використовуйте всі можливості. Наприклад, у вільний час підіть на якусь цікаву зустріч.

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Гороскоп на тиждень — Діви

Зірки рекомендують Дівам змінити своє ставлення до реальності. Не бійтеся змін, адже вони підуть вам на користь. Наприклад, оновіть гардероб або запишіться на масаж. Слідкуйте за своїм здоров’ям, оскільки на цей момент ви не застраховані від перевтоми та стресів. Вихідні присвятіть тільки для себе, насладившись самотністю.

Гороскоп на тиждень — Терези

На цьому тижні Терезам захочеться з’ясовувати стосунки з усіма і відразу. Зірки наполегливо рекомендують утриматися від цього, адже сварки зіпсують вам стосунки з близькими. Якщо словесної перепалки не уникнути, проявіть свою дипломатичність. Вам потрібно вчитися стримувати себе, тому вихідні проведіть у спокої.

Гороскоп на тиждень — Скорпіони

Скорпіони відкриють у собі абсолютно нові несподівані таланти і здібності, проявивши ініціативу в складних ситуаціях. Ви знайдете креативний підхід. Керівник обов’язково помітить ваш талант. Головне — не лінуйтеся! В кінці тижня зірки радять зайнятися профілактикою хронічних захворювань, бо можливі їх загострення.

Гороскоп на тиждень — Стрільці

Стрільцям варто задуматися про своє особисте життя. Адже незабаром вас чекає романтична поїздка, яка обіцяє чимало приємних вражень. Захопливі пригоди, приємна компанія та спонтанне рішення відправитись у подорож — усе, що потрібно для вдалого тижня. Не витрачайте час на роздуми, починайте збирати валізи!

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Гороскоп на тиждень — Козероги

Козероги, цей тиждень сприятливий для фізичних навантажень та активного відпочинку. Ви з усім впораєтеся, але доведеться докласти неабияких зусиль. Зірки прогнозують можливі сварки з партнером. Якщо ви хочете зберегти стосунки з близькою людиною, не сваріться та йдіть на компроміс. Вихідні присвятіть саморозвитку. Наприклад, почніть читати книги, які давно відкладали.

Гороскоп на тиждень — Водолії

Цей тиждень може виявитися дуже плідним. Саме зараз Водоліям набагато легше концентруватися на вирішенні будь-яких реальних завдань. Ваша працездатність на прекрасному рівні, тому не прогавте шанс досягти бажаного. Використайте цей тиждень для того, щоб розібратися зі старими завалами.

Гороскоп на тиждень — Риби

Цього тижня Риби можуть почуватися самотніми та непотрібними. Подолати пригніченість вам допоможе простий дзвінок друзям дитинства. Вони, як ніхто інший, знають, як підтримати, зарядити позитивною енергією і змусити заново повірити у себе. Вихідні не варто проводити на самоті.