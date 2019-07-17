Гороскоп на 18 липня 2019 року принесе вам багато новин. Кого чекають випробування в цей день, розповідають екстрасенси СТБ. Читайте гороскоп на сьогодні в матеріалі.

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Овен

Овни, сьогодні вам варто побути наодинці з собою і помедитувати. Це допоможе вам зрозуміти себе і свої бажання, отримати відповіді на питання, які вас турбують.

Телець

Тельці, вам варто пошукати цікаві курси або семінари. Зараз варто зосередитися на своєму навчанні і самоосвіті. Ми впевнені, що ви давно вже думаєте про ті самі цікаві курси.

Близнюки

Близнюкам сьогодні потрібно підписувати той самий контракт. Це допоможе вийти на новий рівень по доходам або знайти новий напрям, в якому потрібно рухатися.

Рак

Раки, у вас в особистому житті все нестабільно. То сварки, то палкі примирення. Сьогодні ви можете знову посваритися, але це буде через дрібницю. Вам варто почати планувати подорож, це допоможе.

Лев

Леви, в цей день колега буде проявляти до вас підвищену увагу і навіть запросить на побачення. Також сьогодні ви можете зустріти давнього знайомого на вулиці.

Діва

Діви, в цей період ви можете часто не висипатися через переживання. Також хтось із друзів чи родичів може захворіти і вам доведеться допомагати.

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Терези

Терези, вас чекає спільна поїздка з другом в цей період. Також цей друг повідомить вам хороші новини. А в цій поїздці ви знайдете собі нову компанію і будете з ними весело проводити час.

Скорпіон

Скорпіони, у вас може початися роман з людиною з іншого міста або країни. Взагалі, вам дуже цікаві зараз різні шоу і вечірки, хочеться бути в центрі уваги.

Стрілець

Стрільці, у вас сьогодні все падає з рук, може навіть трапиться поломка. Краще не брати ніяке чуже майно на свою відповідальність, щоб потім не бути винним.

Козеріг

Козероги, потік ваших думок буквально не зупинити. Записуйте їх, створюйте свій блог або курси. Можете навіть почати писати книгу або дослідження, якщо це вам цікаво.

Водолій

Водолії, просіть сьогодні вище зарплату і вам дадуть відповідь згодою. Або підвищуйте ціну за свої послуги, якщо у вас своя справа. Сьогодні все буде схвалено!

Риби

Якщо ви фотограф, дизайнер, перукар, стиліст або художник, то для вас це дуже сприятливий день. Риби, ви знайдете для себе нове амплуа, в якому будете розвиватися далі.

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