Що подивитися в серпні 2019 в кіно? Кінематограф підготував для нас в останній місяць літа багато яскравих та гучних стрічок. Влаштовуйтеся зручніше і знайомтеся з кінопрем’єрами на серпень 2019 року. Найкращі новинки кіно серпня читайте у нашій добірці фільмів.

Форсаж: Гоббс та Шоу

Дата виходу: 1 серпня 2019 року

Жанр: бойовик, пригоди

Країна: США

Режисер: Девід Літч

Сценаристи: Кріс Морган, Гері Скотт Томпсон

Актори: Двейн Джонсон, Джейсон Стейтем, Ідріс Ельба, Ейса Гонсалес, Ванеса Кірбі, Едді Марсан

Тривалість: 134 хв.

Опис: Серпень з першого дня порадує фанатів франшизи «Форсаж» новим спін-оффом. Фільм розкаже історію улюблених героїв. Люк Гоббс якось посадив за ґрати колишнього британського спецназівця – найманця Декарда Шоу. Генетично модифікований Брікстон викрадає сестру ув’язненого та у його руках опиняється біологічна зброя, що здатна знищити планету. Запеклим ворогам Гоббсу та Шоу доведеться забути про ворожнечу та співпрацювати, аби перемогти поганця.

Angri Birds в кіно 2

Дата виходу: 8 серпня 2019 року

Жанр: мультфільм, комедія

Країна: Фінляндія, США

Режисери: Туроп ван Орман, Джон Райс

Сценарист: Пітер Екерман

Актори: Пітер Дінклейдж, Тіффані Хаддіш, Білл Гейдер, Дав Камерон, Аквафіна, Джейсон Судейкіс, Рейчел Блум

Тривалість: 91 хв.

Опис: Прем’єра сиквелу запланована на 10-ту річницю з дня випуску популярної гри «Angri Birds». У другій частині мультфільму нас чекають нові пригоди войовничих птахів. Ворожнеча між пернатими та зеленими свинями не вщухає роками. Повелитель поросят Леонард понад усе прагне реваншу з Редом. Проте, ця битва відійде на другий план, коли з’явиться підступний птах Зета із зеледінілого острову, який прагне заморозити своїх далеких пернатих родичів. Запеклі вороги пташки та свинки об’єднаються, аби разом протистояти страшному та небезпечному ворогу.

Хороші хлопці

Дата виходу: 15 серпня 2019 року

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Джин Ступніцкі

Сценаристи: Джин Ступніцкі, Лі Айзенберг

Актори: Джейкоб Трембле, Ліл Релл Говері, Моллі Гордон, Ретта, Вілл Форте, Міллі Девіз, Мідорі Франсіс

Тривалість: 89 хв.

Опис: Троє шестикласників Макс, Тор та Лукас вважають себе вже дорослими та збираються на першу у своєму житті вечірку. Хлопці вирішують навчитися цілуватися та запускають дрон Максового батька, аби пошпигувати за парочкою, яка у результаті його забирає. Тепер шестикласникам потрібно повернути дрон до повернення батька, віддати наркотики власникам та вкрасти десь пиво, аби точно бути крутими та дорослими. Через велику кількість нецензурної лексики на комедію встановлене вікове обмеження – від 16 років. Комічним є те, що головні актори робити усі ці речі під час зйомок могли, а подивитися на це у кіно – ні.

Дора і загублене місто

Дата виходу: 15 серпня 2019 року

Жанр: пригоди, сімейний

Країна: Австралія, США

Режисер: Джеймс Бобін

Сценаристи: Кріс Гіффорд, Даніель Санчез, Ніколас Столлер

Актори: Ізабела Монер, Бенісіо Дель Торо, Майкл Пенья, Єва Лонгорія, К’Оріанка Кілчер

Тривалість: 102 хв.

Опис: Пригодницький сімейний фільм «Дора і загублене місто» знято у копродукції Австралії та США. Цей повнометражний фільм створений як продовження популярного мультсеріалу про Дору-мандрівницю. Перед нами Дора з’явиться вже як підліток. Дівчинка усе дитинство провела з батьками-дослідниками у джунглях, шукаючи історичні артефакти. Проте жити у дикій природі виявилося легше, ніж у старшій школі, ще й раптом батьки Дори безслідно зникають. Без вагань вона вирушає на їх пошуки.

Одного разу… в Голлівуді

Дата виходу: 15 серпня 2019 року

Жанр: драма, трилер, кримінал

Країна: США

Режисер: Квентін Тарантіно

Сценарист: Квентін Тарантіно

Актори: Марго Роббі, Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Дакота Фаннінг, Курт Рассел, Аль Пачіно, Тімоті Оліфант

Тривалість: 153 хв.

Опис: Фільм розповість нам історію резонансного вбивства в Голлівуді в ніч на 9 серпня 1969 року, коли п’ятьох людей, серед яких відомі актори, було жорстоко вбито. Головний герой Рік Далтон – телевізійний актор на піку своєї популярності та будь-що прагне закріпити свій успіх та не зникати з екранів і надалі. Його дублер Кліфф Бут теж не хоче пасти задніх та свято вірить у те, що побудує чудову кар’єру.

Приємного перегляду!

Джерело фото та відео – https://planetakino.ua

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