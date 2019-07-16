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Вихідні у серпні 2019 року: чи будуть додаткові вихідні та як їх проведуть зірки СТБ

16.07.2019

Скільки вихідних днів у серпні 2019 року? Коли та які свята відзначатимемо в останній місяць літа? Чи варто вже планувати невелику відпустку? А також як зірки телеканалу СТБ проведуть свята у серпні? Дізнайтеся у матеріалі відповіді на всі питання.

У серпні 2019 року офіційним державним святом є День Незалежності України, який відзначається 24 числа. Цьогоріч свято припадає на суботу, тому вихідний буде перенесено на понеділок – 26 серпня. Крім суботи та неділі, останнього місяця літа українцям пощастить відпочити на один день більше.

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Загальна кількість календарних днів – 31

Робочі дні – 21

Вихідні в серпні – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31

А ось закохана пара Нікіта Добринін і Даша Квіткова, повернувшись з Парижа, планують взятися за роботу. Дівчина активно розробляє свій бренд одягу, а у продажу вже встигли з’явитися чоловічі футболки. Моделлю став ексхолостяк і головний герой 9-го сезону романтичного реаліті.

никита добрынин

Останній місяць літа не тільки для відпочинку, але і для можливостей почати щось нове. Напередодні осені самий час постаратися реалізувати свої ідеї!

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