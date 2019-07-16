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Тарас Цимбалюк: Бути частиною «Кріпосної» — величезна честь для мене

16.07.2019

Секс-символ «Кріпосної» Тарас Цимбалюк у масштабній драмі зіграв Назара. Роль доброго та мужнього коваля підкорила серця багатьох дівчат. Сам актор запевняє, що другий сезон костюмованого серіалу зацікавить всіх ще більше!

тарас цимбалюк

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Уже цієї осені в другому сезоні костюмованої мелодрами «Кріпосна» ми дізнаємося, як складеться доля улюблених героїв. Одного з них зіграв успішний український актор Тарас Цимбалюк. Чоловік перевтілився у сильного та відважного коваля Назара.

Творці не приховували, що пошуки актора на цю роль були найбільш тривалими серед пошуків усіх чоловічих образів. І тільки Тарас Цимбалюк ідеально вжився в образ коваля. У своєму Instagram хлопець віддав належне команді серіалу та подякував усім за роботу:


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Публикация от Taras Tsymbaluk/Тарас Цымбалюк (@taras_tsymbaluk)

«Сотні професіоналів своєї справи створювали цей серіал. Найкращі гримери, художники-постановники, художники з костюмів та костюмери, оператори. Вам дійсно вдалося створити круте кіно! Бути частиною цього проекту — величезна честь для мене! Повторюся, другий сезон буде не менш цікавим! Дякую, глядачу!»

 

 

 

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Публикация от Taras Tsymbaluk/Тарас Цымбалюк (@taras_tsymbaluk)

Тарас Цимбалюк дуже активний в Instagram. Нещодавно актор опублікував ексклюзивне фото в образі коваля. Під знімком він написав, що Назар вже чекає на глядачів у другому сезоні серіалу «Кріпосна».

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