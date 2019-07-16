Який манікюр вважається модним у 2019 році? Редакція сайту STB.UA зібрала для вас добірку трендів 2019 року в нашому матеріалі. На що варто звернути увагу в дизайні нігтів? Які сміливі візерунки, незвичайні поєднання кольорів і яскраві декори будуть в моді? Дивіться добірку найактуальніших трендів у статті.

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Манікюр 2019: форма нігтів

Довгі, овальні або загострені

Форма «м’який квадрат» вже не в моді. Зверніть увагу на більш загострені варіанти манікюру, саме вони будуть на піку популярності в 2019 році. І не важливо — довгі такі нігті чи короткі.

Олена Мельник, стиліст і візажист телеканалу СТБ, також радить дотримуватися цієї тенденції: «Зараз модні гострі нігті, форма — квадрат із закругленими кутами або овал. Також актуальні білий колір та всі натуральні відтінки».



Модний манікюр 2019: колір

Пастельні кольори

Такий манікюр ніколи не вийде з моди. У 2019 палітра пастельних, нейтральних відтінків неабияк поповниться новинками, і тепер можна вибрати не тільки стандартний нюдовий колір, а й отримати насолоду від різноманітності відтінків. Манікюр в світлих пастельних тонах завжди виглядає стильно і акуратно. Ідеальний варіант для того, щоб створити елегантний і цікавий образ. Також такий манікюр підійде тим, хто працює в офісі.





Мирослава Ульяніна, ведуча проекту «Зважені та щасливі», надає перевагу в манікюрі натуральності: «Я дуже довго взагалі не покривала нігті лаком, робила лише косметичний манікюр. Зараз все-таки роблю манікюр, тому що це дуже красиво виглядає в кадрі, коли нігті блищать. Але я все-таки за максимальну натуральність, тому обираю завжди або френч, або ніжний легкий відтінок лаку. Я вважаю, що в першу чергу нігті мають бути доглянутими та здоровими, і тоді навіть без манікюру вони виглядатимуть красиво та охайно. Все-таки я прихильник того, щоб або взагалі не покривати нігті лаком, або покривати відтінками, наближеними до натуральних».

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Різнобарвний манікюр

Різного кольору нігті знову будуть в моді в 2019 році. Поєднання палітри і дизайнів підходить для творчих нестандартних особистостей, готових експериментувати і ризикувати. Головне правило цього дизайну — не переборщити. Адже крім цього, в 2019 році мінімалізм буде займати лідируючу позицію в манікюрі.



Червоний манікюр

Вічна класика. Підберіть той відтінок лаку, який ідеально підходить до вашого кольору шкіри, і насолоджуйтеся стильним бездоганним манікюром!



Чорний манікюр

Такий колір манікюру не припав до вподоби роботодавцям, але зате має прихильниць серед творчих, неординарних особистостей. Головне правило такого манікюру — акуратність. Поєднуйте його з мінімумом макіяжу, щоб не переборщити в образі.



Матовий манікюр

Будь-які матові кольори залишаються в моді з минулих сезонів. Це елегантно, стильно і трохи незвично, але не занадто. Для матового манікюру вибирайте будь-які кольори палітри, всі з них виглядатимуть виграшно.



Даша Трегубова, ведуча проекту «Цієї миті рік тому», як правило, робить нейтральний манікюр: «У зв’язку з тим, що у мене кілька проектів одночасно, я ношу ідеальний для мене світло-біжевий манікюр з мигдалеподібною формою нігтя».

Манікюр 2019: візерунки

Незвичайні деталі

Друга назва цього дизайну — «манікюр з родзинкою». Тут виграшним варіантом будуть як незвичайні візерунки, так і цікаві деталі. Наприклад, використовуючи спеціальну фольгу, можна створити різноманітні візерунки та елементи. А за допомогою голографічного поліетилену виглядатимуть красиво малюнки в стилі «бите скло». Експериментуйте!



Манікюр омбре

Спецаільний перехід від одного відтінку до іншого знову буде в моді в 2019 році. Така техніка дозволяє створити як ніжніший, так і досить екстравагантний варіант дизайну нігтів.

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