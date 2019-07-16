Коли літо в самому розпалі, потрібно використовувати всі можливості для втілення мрій в реальність. Найкращим порадником у цьому буде місячний календар вдалих днів на липень 2019 року. Дізнайтеся в матеріалі, які дні будуть найсприятливішими в липні.

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Хаял Алекперов стверджує, що найвдаліші дні в липні 2019 року – це 6, 10 і 13 липня. Вести справи в ці дні буде особливо легко і вдало. Без сумнівів також плануйте на ці дні перельоти та поїздки, ви будете в захваті!

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Вдалі дні в липні 2019 року для купівель та витрачання грошей

День, коли можна давати в борг: 23 липня.

Дні, коли найкраще віддати борги: 10, 19 липня.

День, коли потрібно перераховувати гроші для поліпшення фінансового добробуту: 7 липня.

Хороші дні, щоб брати гроші в борг: 25, 29 липня.

Правильний день для купівлі гаманця: 21 липня.

Хороший день для купівлі подарунків: 6 липня.

Вдалі дні для весілля і родини в липні 2019 року

Вдалі дні для весілля і вінчання: 7, 8, 9, 12, 14, 19 , 26 липня.

26 липня. Сприятливі дні для зачаття дитини: 2 – 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 23 – 25, 27 – 29, 31 липня.

Вдалі дні для відвідування лікаря в липні 2019 року

Дні, що підходять для хірургічних операцій: 20 – 22, 26 – 29 липня.

22, 26 29 липня. Вдалі дні для лікування і видалення зубів: 30, 31 липня.

Вдалі дні для стрижки та відвідування салону в липні 2019 року

Хороші дні, щоб постригтися: 1, 6‒9, 12‒13, 15‒16, 18, 26‒28 липня.

Сприятдиві дні для фарбування волосся: 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 18, 22, 27, 29 липня.

Вдалі дні для манікюру і педикюру: 1, 6, 9, 11, 14, 15, 20, 22, 28-30 липня.

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