Якими будуть зірки СТБ в старості: фото з FaceApp
У мережі набирає популярності новий додаток для гаджетів — FaceApp. З його допомогою користувачі можуть накласти на фотографії спеціальний фільтр та побачити свою старість. Зірки телеканалу СТБ теж активно користуються інтернет-новинкою. Як вони виглядатимуть в старості? Дивіться у матеріалі.
Багато хто хоче дізнатися, як виглядатиме в старості. З допомогою нової програми FaceApp ви можете додати собі віку і подивитися на себе крізь час. До флешмобу долучилися тисячі інтернет-користувачів включно із зірками телеканалу СТБ.
Ведучий «Один за всіх» Михайло Присяжнюк шокував шанувальників своїм фото, підписавши його:
«Втомився я трішки. Але нічого, зараз такі фото у соняшниках в тренді».
Аніта Луценко, ведуча проекту «Зважені та щасливі»-9, також долучилася до світового флешмобу.
«Доброго ранку від бабусі Аніти. А годинник цокає. Цікаво, чим я буду займатися в старості? Онуками? Городом? На Марсі повітря продаватиму в стаканчиках? А ви вже дивились, як виглядатимете в старості?» — пише зірка СТБ.
Переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський показав, як буде виглядатиме в старості:
«Потрапив на «МастерШеф. Пенсіонери» 77 сезон і виграв його», — жартівливо пише Вадим.
Зірки серіалів «Кріпосна» і «Зоя» — Андрій Федінчик та Наталка Денисенко — дали зрозуміти, що в старості вони стануть ще щасливішими.
Дмитро Танкович не відстає від інтернет-трендів:
Редактор серіалу «Коли ми вдома» Катя Колесник: