У мережі набирає популярності новий додаток для гаджетів — FaceApp. З його допомогою користувачі можуть накласти на фотографії спеціальний фільтр та побачити свою старість. Зірки телеканалу СТБ теж активно користуються інтернет-новинкою. Як вони виглядатимуть в старості? Дивіться у матеріалі.

Багато хто хоче дізнатися, як виглядатиме в старості. З допомогою нової програми FaceApp ви можете додати собі віку і подивитися на себе крізь час. До флешмобу долучилися тисячі інтернет-користувачів включно із зірками телеканалу СТБ.

Ведучий «Один за всіх» Михайло Присяжнюк шокував шанувальників своїм фото, підписавши його:

«Втомився я трішки. Але нічого, зараз такі фото у соняшниках в тренді».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Аніта Луценко, ведуча проекту «Зважені та щасливі»-9, також долучилася до світового флешмобу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Доброго ранку від бабусі Аніти. А годинник цокає. Цікаво, чим я буду займатися в старості? Онуками? Городом? На Марсі повітря продаватиму в стаканчиках? А ви вже дивились, як виглядатимете в старості?» — пише зірка СТБ.

Переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський показав, як буде виглядатиме в старості:

«Потрапив на «МастерШеф. Пенсіонери» 77 сезон і виграв його», — жартівливо пише Вадим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Зірки серіалів «Кріпосна» і «Зоя» — Андрій Федінчик та Наталка Денисенко — дали зрозуміти, що в старості вони стануть ще щасливішими.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Дмитро Танкович не відстає від інтернет-трендів:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Редактор серіалу «Коли ми вдома» Катя Колесник:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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