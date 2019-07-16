Природа і безліч її явищ завжди впливали на людей. Графік магнітних бур на серпень 2019 року від екстрасенсів СТБ підкаже вам, в який період очікувати різкого погіршення самопочуття, а коли – поліпшення здоров’я. Читайте в матеріалі, коли магнітні в серпні 2019 року особливо вплинуть на нас. А як з цим справлятися, розповіла ведуча «Вікна-новини» Тетяна Висоцька.

Прогноз магнітних бур на серпень 2019 року

В останньому місяці літа на Землю зійдуть три активні магнітні бурі. Ще десять магнітних коливань вплинуть на здоров’я та настрій, але не будуть такими відчутними і небезпечними.

Перша буря очікується вже 2 і 3 серпня. Крім цієї дати, складними стануть 16 і 17 серпня. Якщо ви дуже метеозалежна людина, то уникайте вживання жирної, солоної і копченої їжі, а також не вживайте алкоголь і газовані напої. Більше рухайтеся і пийте багато води.

Слабкі магнітні коливання припадуть на 18–19 серпня. У ці дні обов’язково більше часу проводьте на вулиці, намагайтеся не нервувати.

Під час магнітних бур виникають певні яскраво виражені симптоми:

сонливість

різкі перепади настрою і погіршення самопочуття

підвищена дратівливість

неуважність

Як уберегти себе від негативного впливу магнітних бур:

дотримуйтеся режиму сну

пийте достатню кількість води

більше бувайте на свіжому повітрі

уникайте стресу

правильно харчуйтеся

А от ведуча «Вікна-новини» Тетяна Висоцька переконана, що справлятися з поганим самопочуттям потрібно тільки з допомогою медичних препаратів:

«У такій ситуації – таблетки нам на допомогу! На жаль, немає ніяких рецептів, крім цього».