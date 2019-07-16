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Домашнє морозиво: топ-5 простих рецептів

16.07.2019

Як приготувати домашнє морозиво з полуницею, бананом, апельсином, лимоном або ківі? З йогуртом або вершками – топ-5 простих рецептів від експертів Все буде добре, як приготувати морозиво в домашніх умовах, в нашому матеріалі.

Вершкове морозиво з полуницею

Strawberry ice cream

За таким рецептом можна легко заготовити ціле відерце смачного домашнього морозива.

  • Вершки жирні – 350 мл;
  • Молоко – 250 мл;
  • Полуниця – 600 г;
  • Цукор – 150 г;
  • Яєчний жовток – 6 шт.

Приготування:

  1. У каструлі довести до кипіння вершки і молоко і відразу ж вимкнути.
  2. Відсипати 120 г цукру, змушують його з жовтками і збити віночком до отримання повітряної маси.
  3. Поступово, перемішуючи віночком, влити в яєчну масу гаряче молоко. Миску закрити харчовою плівкою.
  4. Підігріти до кипіння в мікрохвильовій печі і відправити в морозилку.
  5. Полуницю розрізати на четвертинки і посипати цукром. Дати постояти, щоб пустила сік.
  6. Коли морозиво охолоне, пересипати в нього полуницю разом з соком і перемішати.

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Морозиво з бананом

Vanilla ice cream with walnuts,banana and caramel.

Інгредієнти в цьому рецепті розраховані на одну порцію! Пропорційно збільшуйте кількість продуктів з розрахунку на кількість членів сім’ї або гостей.

  • Домашній йогурт – 4 ст. л.;
  • Банан – 0,5 шт.;
  • Ківі – 1 шт.;
  • Ананас шматочками – 1 ст. л.;
  • Мед – 1 ч. л.

Приготування:

  1. Очистити ківі і банан від шкірки.
  2. Шматочки ананаса заморозити.
  3. Всі інгредієнти змішати за допомогою блендера.
  4. Розлити у форми або чашки і поставити в морозильну камеру на 1-2 години.

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Сорбет з ківі

Ice cream with mint

Найпростіший рецепт морозива з ківі, який можна уявити. Інгредієнти розраховані на 4 порції.

  • Ківі – 6 шт.;
  • Цукор – півсклянки;
  • Крижана вода – 2 ст. л.

Приготування:

  1. Очистити ківі, нарізати і відправити заморожувати на 2-3 години.
  2. Перебити ківі в блендері з цукром, поступово вливаючи крижану воду. За консистенцією морозиво повинно бути м’яким.
  3. Охолодити готову суміш в морозильній камері.

Більше на тему: Домашні коктейлі для схуднення – рецепти корисних напоїв

Апельсинове морозиво в домашніх умовах

Orange Sorbet

У багатьох рецептах пропонують просто додати апельсин до вершкового морозива, а ви приготуйте домашнє йогуртове. Інгредієнти на цілих 8 порцій!

  • Йогурт – 250 г;
  • М’якоть апельсина – 300 г;
  • Апельсиновий сік – 100 г;
  • Цукор – 1 ч. л.

Приготування:

  1. Ретельно почистити апельсини, видалити цедру і плівочки часточок.
  2. Змішати всі зазначені інгредієнти в блендері до густоти і однорідності.
  3. Помістити в формочки і відправити в морозильну камеру на 2-3 години.

Лимонне домашнє морозиво з вершків

Lemon sorbet

Інгредієнти вказані на 4 порції.

  • Вершки 33% – 500 мл;
  • Вода – 450 мл;
  • Лимон – 2 шт.;
  • Цукрова пудра – 300 г

Приготування:

  1. Натерти цедру. Цедру і цукрову пудру залити водою і варити 20 хвилин.
  2. Дістати з лимонів м’якоть і перебити в блендері до однорідності.
  3. Змішати з остигнула сумішшю цукру і цедри.
  4. Збити вершки. Тонкою цівкою влити в вершки лимонну масу, помішуючи.
  5. Поставити крем, в морозилку і перемішувати щогодини, поки зовсім не замерзне.

Обирайте домашнє морозиво до смаку і тіште себе, рідних і друзів.

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