Коли ретроградний Меркурій 2019 і як краще провести цей час? Ретроградний рух Меркурія в астрології означає космічне повернення до минулого. В цей час знакам зодіаку варто бути особливо обережними. Що можна і що не можна робити в ретроградний Меркурій 2019, читайте в матеріалі.

Ретроградний Меркурій – що це

Всі планети рухаються тільки вперед по відношенню до своїх орбіт. Але іноді, через різні швидкості руху небесних тіл, відбувається певне повернення до сектору того чи іншого зодіаку, який вони нещодавно проходили. Такий рух в астрології називається ретроградним. Простіше кажучи, це періоди космічного повернення до минулого.

Коли ретроградний Меркурій 2019

Цього року ретроградність планет не так сильно позначиться на житті людей, як в 2018. Але знати дні, коли варто бути особливо пильними, потрібно кожному. Ретроградний Меркурій в 2019 році видасть відразу три періоди:

з 5 по 28 березня

з 8 липня по 1 серпня

з 31 жовтня по 20 листопада.

Як впливає ретроградний Меркурій

Через космічний вплив на психічний і фізіологічний стан, в періоди ретроградності Меркурія в 2019 році варто бути більш уважними. Астрологи впевнені, що ретроградність Меркурія відчувається більшістю людей.

Під час зворотного руху ретроградного Меркурія в 2019 році можливі перебої в роботі комунікацій. Це пов’язано з тим, що Меркурій в астрології – планета зв’язку та інформації. Її вплив стосується не тільки справної роботи гаджетів, а й комунікації між людьми, здатності людини вловлювати, правильно сприймати та інтерпретувати будь-яку отриману інформацію.

Ретроградний Меркурій в 2019 році вносить безлад в сфери життя людини, за які він несе відповідальність, наприклад:

зрив покупок і продажів;

невдалі переговори;

плутанина в оформленні документів;

скасування давно запланованих поїздок і т.д.

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