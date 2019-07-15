Відбулася прем’єра кліпу екс-судді проекту «Х-фактор» Антона Савлепова і гурту «АГОНЬ». Відео до синглу «Тебе 20» доступне на YouTube-каналі артистів. Тепер стало зрозуміло, куди полетів дракон з «Ігри престолів». Читайте подробиці.

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Після року творчих експериментів гурт «АГОНЬ» повертається до більш м’якого звучання свого музичного матеріалу і випускає перший сингл з майбутнього третього альбому – «Тебе 20». Презентація нового треку відбулася одночасно з прем’єрою кліпу, в якому головна жіноча роль дісталася королеві драмеді – Ірині Горбачовій. Варто відзначити, що актриса театру і кіно рідко знімається в музичних відеороботах, але, почувши абсурдну ідею майбутнього кліпу, з азартом дала згоду на участь.

«Той випадок, коли бачиш людину вперше, а відчуття, ніби це давній член команди «АГОНЬ», – розповідають музиканти.

Зйомки кліпу проходили в Києві і зайняли близько доби. Постіронічний сюжет, що розгортається в нафталіновому ДК і на сучасних вулицях столиці, різка зміна образів, декорацій і радикальних сюжетних ліній – все це стьоб на ностальгію по 90-м, яку багато хто навіть не застав.

«Тебе 20» – це пародія, жорстка реальність чи все ж абсурд? Це 7 хвилин абсолютної непередбачуваності, про розв’язки якої ви навіть не здогадуєтесь.

Дивіться відеокліп гурту «АГОНЬ» «Тебе 20» просто зараз!

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