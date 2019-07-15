Наталка Денисенко показала, як виглядатиме в старості

Зірка масштабного серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко знову інтригує своїх прихильників. Нещодавно Наталка зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком знялися у пристрасній фотосесії. А тепер актриса показала, як виглядатиме в старості. Чи зміниться Наталка?
Зіркова пара українського кіно — Наталка Денисенко та Андрій Федінчик — продовжує тішити цікавими фото. Цього разу актриса показала шанувальникам, як вони з чоловіком виглядатимуть у старості.
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Прихильники зіркових акторів помітили, що Андрій Федінчик дуже схожий на Стаса Боклана. Наталку таке порівняння неабияк розвеселило.
Нагадаємо, Наталка Денисенко зіграла спокусливу Ларису Яхонтову в костюмованій драмі «Кріпосна». І з 22 липня о 21:00 ми дізнаємось, як склалася доля улюбленої героїні!
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