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Наталка Денисенко показала, як виглядатиме в старості

15.07.2019

Зірка масштабного серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко знову інтригує своїх прихильників. Нещодавно Наталка зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком знялися у пристрасній фотосесії. А тепер актриса показала, як виглядатиме в старості. Чи зміниться Наталка? 

Зіркова пара українського кіно — Наталка Денисенко та Андрій Федінчик — продовжує тішити цікавими фото. Цього разу актриса показала шанувальникам, як вони з чоловіком виглядатимуть у старості.

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Прихильники зіркових акторів помітили, що Андрій Федінчик дуже схожий на Стаса Боклана. Наталку таке порівняння неабияк розвеселило. 

наталка денисенко

Нагадаємо, Наталка Денисенко зіграла спокусливу Ларису Яхонтову в костюмованій драмі «Кріпосна». І з 22 липня о 21:00 ми дізнаємось, як склалася доля улюбленої героїні! 

Не пропустіть прем’єру другого сезону маштбаного серіалу «Кріпосна» на телеканалі СТБ!

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