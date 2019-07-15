Другий сезон серіалу «Кріпосна» вийде цього року на телеканалі СТБ. Глядачі знову поринуть у світ костюмованої драми вже з 22 липня, а а потім дізнаються продовження неймовірної історії кохання і зради. Новий сезон дійсно обіцяє стати захопливим. Чого очікувати від другого сезону «Кріпосної»? Подробиці — в матеріалі!

StarLight Films і FILM.UA понад рік працювали над створенням багатосерійної костюмованої мелодрами «Кріпосна». Інтригуючий серіал завоював любов глядачів та другий тиждень поспіль очолює топ програм українського телебачення.

Коли вийде 2 сезон серіалу «Кріпосна»?

Другий сезон масштабного серіалу вийде відразу після повтору першого сезону. А перший сезон глядачі зможуть подивитися вже з 22 липня на Телеканалі СТБ.

Щоб дізнатися точні дані та графік виходу нових серій, стежте за матеріалами на сайті STB.UA. У другому сезоні планують показати 24 епізоди. Нагадаємо, прем’єра першого сезону відбулася 25 лютого.

За сюжетом серіалу «Кріпосна» Катерину Вербицьку виховали, як благородну панночку. Але насправді вона всього лише власність найбагатшого поміщика Петра Червінського. Бідній дівчині доведеться подолати безліч випробувань на шляху до свободи. З якими перешкодами стикнеться дівчина у майбутньому? Дізнайтеся вже у другому сезоні!

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