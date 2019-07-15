Гороскоп на 16 липня 2019 року розкаже, які новини чекати від вівторка. Як пройде сьогоднішній день у Козерогів, Риб і інших знаків зодіаку – читайте в гороскопі на сьогодні від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни готові отримати те, про що мріяли! І взагалі, сьогодні буде здаватися, що всі ваші бажання виконуються відразу, як ви захочете. Так що мрійте більше!

Телець

Тельці, зараз вам необхідно перестати боятися і починати діяти! Ці страхи гальмують ваше життя і не дають відкритися новим можливостям. Ми в вас віримо, так що дерзайте.

Близнюки

Близнюки, сьогодні вам варто поговорити з начальством. Вони зрозуміють вашу позицію і ідея буде схвалена. Так що беріть курс вище, підтягуте рівень, закріплюйте позиції.

Рак

Раки, вам варто розширюватися в своєму бізнесі або роботі. Варто замислитися над тим, щоб заявити про себе за межі країни або міста. І відрядження вам просто необхідне.

Лев

Леви, вам варто сьогодні пробачити своїх кривдників і відпустити ситуацію. Вам необхідно очиститися як внутрішньо, так і зовні. Тоді налагодиться все ваше життя.

Діва

Діви, вам потрібні зміни в особистому житті. Реформи, які вплинуть на ваші відносини. Поговоріть на цю тему відкрито, але без претензій, вислухайте один одного. Це ключ до гармонії.

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Терези

Терези, сьогодні вас можуть запросити на розмову з начальством. Виявиться, що вони затіяли зміну системи влади або управління. Можливо, вам навіть запропонують хорошу посаду.

Скорпіон

Скорпіони, сьогодні ви зможете виграти суд або отримати важливий державний документ. Ось тільки з законом можуть бути труднощі, якщо ви захочете обдурити систему. Робіть все по букві закону і нехай буде вам щастя.

Стрілець

Стрільці, якщо ви скоро відправляєтеся в поїздку, то вам обов’язково пощастить з готелем. Якщо ні, то просто влаштуйте вдома свято і запросіть на нього друзів. А привід завжди знайдеться.

Козеріг

Козероги, сьогодні вам варто зайнятися рекламою і просуванням. Придумайте свій розіграш або беріть участь в конкурсі самі. І головне, в цей період відвідуйте всі заходи в місті, вас обов’язково помітять!

Водолій

Водолії, ви зможете знайти хороших партнерів для вашого бізнесу. У цьому вам допоможе відрядження в інше місто або переїзд офісу на нове місце. Ось побачите, у вас скоро почнеться новий етап в житті.

Риби

Риби, в цей період у вас підйом в кар’єрі. Ви можете або знайти нову хорошу роботу або вас підвищать на вже наявній. Проявіть себе найкращим чином і результат не змусить себе чекати!

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