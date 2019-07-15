Катерина Варченко святкує день народження

Сьогодні, 15 липня, свій день народження відзначає молода та дуже талановита актриса Катерина Варченко. Дівчина виконала головну роль у ситкомі «Джованні», а тепер глядачі побачать Катю у костюмованій драмі «Кріпосна». Редакція сайту STB.UA вітає Катерину Варченко зі святом!

Чарівна актриса Катерина Варченко святкує знаменну дату — 30 років.

Творчістю артистка почала займатися ще у дитинстві. Все почалося з театральної студії «Фантазія плюс» в місті Прилуки. Водночас Катерина займалася в музичній школі по класу скрипки і навчалася у хореографічній школі. А сьогодні дівчина впевнено підкорює українську кіноіндустрію.

Зірка серіалу «Джованні» з’явиться в другому сезоні костюмованої драми «Кріпосна». Молоду актрису глядачі побачать у київському борделі 19-го століття. Катерина зіграє дівчину легкої поведінки — Настю. І нещодавно Катерина детально розповіла про свою інтригуючу роль для редакції сайту STB.UA.

Чудова актриса поділилася, як святкуватиме свій день народження:

«Цього року мені виповниться 30 років. І чоловік подарував мені два дні у Копенгагені. Ми проведемо час у літній Данії».

Ми долучаємося до привітань і бажаємо Катерині Варченко творчих успіхів!

Не пропустіть прем’єру другого сезону серіалу «Кріпосна», що вийде відразу після повтору першого. А перший — з 22 липня о 21:00 на телеканалі СТБ.

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