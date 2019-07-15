Актриса «Кріпосної» Аліна Коваленко з’явилася у незвичному образі

Драма «Кріпосна» зібрала талановитих українських акторів, які можуть похвалитися своєю харизмою та професіоналізмом. Однією з таких стала Аліна Коваленко, з якою познайомимось у другому сезоні костюмованого серіалу. А недавно Аліна з’явилася у незвичному образі. Подробиці — у матеріалі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Зірка українського кіно Аліна Коваленко заінтригувала цікавим образом, після якого виникло багато запитань. Глядачі припустили, що, можливо, актриса з’явиться у такому вбранні в костюмованній драмі «Кріпосна». Чи правда це?

Артистка поділилася цікавим знімком та додала підпис:

«Щось нове наближається! Вгадайте, хто ця леді?»

Виявляється, Аліна Коваленко знімається у повному метрі і стане героїнею казкової історії. Нова роль талановитої актриси у фільмі-фентезі «Джура Королевич» обіцяє бути цікавою.

Нагадаємо, що у масштабному серіалі «Кріпосна» ми побачимо молоду актрису в образі феміністично налаштованої панночки 19 століття — Ольги Родзевич. Її героїня відрізняється вільними поглядами, які не притаманні жінкам того часу.

Не пропустіть прем’єру другого сезону драми «Кріпосна», де зіграла Аліна Коваленко!

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