Atlas Weekend – 2019: розклад на 14 липня
Хто виступатиме на Atlas Weekend – 2019 на закритті 14 липня? Дізнайтеся про головного хедлайнера фестивалю і інших виконавців в докладній програмі Atlas Weekend на 14 липня.
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Atlas Weekend – 2019 підходить до свого кінця і головним хедлайнером в завершальний день стане Liam Gallagher, який отримав найбільшу популярність як вокаліст групи Oasis.
«Легендарний голос Oasis зі своїм сольним проектом. Після розпаду Beady Eye і довгого мовчання він увірвався в британські чарти з синглом Wall of Glass і дебютним сольним альбомом As You Were», – зазначено на сторінці Atlas Weekend в Facebook.
У своєму сольному проекті музикант стверджує, що зібрав усе найкраще, що було в Oasis: фірмовий вокал, мелодії, над якими не владні роки і потужні гітарні хуки.
Зараз Ліам коментує своє повернення так: «Я співаю краще, ніж будь-коли. Я готовий. Я більш ніж готовий. Я хочу прийти і показати всім, чого їм не вистачає».
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Також 14 липня на Atlas Weekend виступлять такі відомі виконавці як The Hardkiss, The Subways, Michael Kiwanuka, Kievstoner, Alyona Alyona і інші.
Всього на шостий день Atlas Weekend – 2019 буде працювати 10 сцен.
Atlas Weekend – 2019: розклад на 14 липня
Main Stage
- 17:00 — 17:45 BAHROMA
- 18:15 — 19:15 ДРУГА РІКА
- 20:00 — 21:00 THE HARDKISS
- 22:30 — 23:45 LIAM GALLAGHER
West Stage
- 15:30 — 16:00 CITY OF PINES
- 16:30 — 17:15 TVORCHI
- 17:45 — 18:30 CHELOU
- 19:00 — 20:00 HÆLOS
- 21:00 — 22:30 MICHAEL KIWANUKA
East Stage
- 15:30 — 16:00 VELIKHAN
- 16:30 — 17:15 MEGAHERZ
- 17:45 — 18:30 JINJER
- 19:00 — 20:00 Порнофільми
- 21:00 — 22:15 THE SUBWAYS
North Stage
- 15:15 — 15:45 FO SHO
- 16:15 — 16:45 FREEL
- 17:15 — 18:00 MAVI PHOENIX
- 18:30 — 19:15 KYIVSTONER
- 20:00 — 21:00 ALYONA ALYONA
- 22:00 — 23:00 BHAD BHABIE
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Night Stage (Central)
- 23:00 – 00:00 DJ WISK
- 00:00 – 01:00 CAPE COD
- 01:00 – 01:50 IGOR SAMOSUD
- 01:50 – 02:40 HYBRID THEORY
- 02:40 – 03:30 DEADLY HABITS
- 03:30 – 04:20 WE ARE NUTS!
- 04:20 – 05:10 GIDRO
- 05:10 – 06:00 MALYAR
Garden Stage
- 16:00 — 18:00 JEREMY STAR
- 18:00 — 20:00 MIURA
- 20:00 — 22:00 TOKI TOI
- 22:00 — 00:00 SAVETHETUNA
- 00:00 — 02:00 DERBASTLER
- 02:00 – 04:00 SUPER DJ MAVR
- 04:00 – 06:00 GOOCH BROWN
Kurenivka Stage
- 15:00 — 17:00 PICNIC PLAYER
- 17:00 — 19:00 NMD GURU
- 19:00 — 21:00 AVC
- 21:00 — 23:00 GERBUT
Burn Stage
- 18.00 — 22.00 BURN SCRATCH BATTLE
- 18:00 — 18:00 BURN ГРАФІТІ-КОНТЕСТ – ОГОЛОШЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
- 12:00 — 22:00 BURN ГРАФІТІ-Джем ДЛЯ ВСІХ БАЖАЮЧИХ
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Borjomi Active Stage
- 14:00 — 23:00 BORJOMI ACTIVE STAGE. Активна зона для людей з характером
- 16:00 — 18:00 BORJOMI & X-PARK PRESENTS: FUNUP, ZUMBA, TAEBO
- 18:00 — 00:00 FUNK YOU. GOOCH BROWN, BLUSH, Z-GAMES DJ’S BY Z-GAMES
Театр (Central Night Stage)
18:00 — 20:00 Інародний театр абсурду «Воробушек»
Music Conference Ukraine (1st Hall)
- 14:00 — 14:45 Шалено багаті азіатські ринки (АНГЛ)
- 15:00 — 15:45 Західні стандарти музичної журналістики (АНГЛ)
- 16:00 — 16:45 Київ — новий Голлівуд. Приїжджайте до нас знімати кліпи! (УКР)
- 17:00 — 17:45 Не тільки музика! Роль фестивалів і музичних івентів в розвитку міст (АНГЛ)
- 18:00 — 18:45 Listening session (АНГЛ)
Music Conference Ukraine (2nd Hall)
- 15:45 — 16:30 Успіх артиста починається з пісні
- 16:45 — 17:30 Музичний менеджер 360. Вчимося нон-стоп
- 17:45 — 18:30 Пітчинг проекту: ваша стратегія за 7 хвилин