Хто виступатиме на Atlas Weekend – 2019 на закритті 14 липня? Дізнайтеся про головного хедлайнера фестивалю і інших виконавців в докладній програмі Atlas Weekend на 14 липня.

Atlas Weekend – 2019 підходить до свого кінця і головним хедлайнером в завершальний день стане Liam Gallagher, який отримав найбільшу популярність як вокаліст групи Oasis.

«Легендарний голос Oasis зі своїм сольним проектом. Після розпаду Beady Eye і довгого мовчання він увірвався в британські чарти з синглом Wall of Glass і дебютним сольним альбомом As You Were», – зазначено на сторінці Atlas Weekend в Facebook.

У своєму сольному проекті музикант стверджує, що зібрав усе найкраще, що було в Oasis: фірмовий вокал, мелодії, над якими не владні роки і потужні гітарні хуки.

Зараз Ліам коментує своє повернення так: «Я співаю краще, ніж будь-коли. Я готовий. Я більш ніж готовий. Я хочу прийти і показати всім, чого їм не вистачає».

Також 14 липня на Atlas Weekend виступлять такі відомі виконавці як The Hardkiss, The Subways, Michael Kiwanuka, Kievstoner, Alyona Alyona і інші.

Всього на шостий день Atlas Weekend – 2019 буде працювати 10 сцен.

Atlas Weekend – 2019: розклад на 14 липня

Main Stage

17:00 — 17:45 BAHROMA

18:15 — 19:15 ДРУГА РІКА

20:00 — 21:00 THE HARDKISS

22:30 — 23:45 LIAM GALLAGHER

West Stage

15:30 — 16:00 CITY OF PINES

16:30 — 17:15 TVORCHI

17:45 — 18:30 CHELOU

19:00 — 20:00 HÆLOS

21:00 — 22:30 MICHAEL KIWANUKA

East Stage

15:30 — 16:00 VELIKHAN

16:30 — 17:15 MEGAHERZ

17:45 — 18:30 JINJER

19:00 — 20:00 Порнофільми

21:00 — 22:15 THE SUBWAYS



North Stage

15:15 — 15:45 FO SHO

16:15 — 16:45 FREEL

17:15 — 18:00 MAVI PHOENIX

18:30 — 19:15 KYIVSTONER

20:00 — 21:00 ALYONA ALYONA

22:00 — 23:00 BHAD BHABIE

Night Stage (Central)

23:00 – 00:00 DJ WISK

00:00 – 01:00 CAPE COD

01:00 – 01:50 IGOR SAMOSUD

01:50 – 02:40 HYBRID THEORY

02:40 – 03:30 DEADLY HABITS

03:30 – 04:20 WE ARE NUTS!

04:20 – 05:10 GIDRO

05:10 – 06:00 MALYAR

Garden Stage

16: 00 — 18 :00 JEREMY STAR

18:00 — 20:00 MIURA

20:00 — 22:00 TOKI TOI

22:00 — 00:00 SAVETHETUNA

00:00 — 02:00 DERBASTLER

02:00 – 04:00 SUPER DJ MAVR

04:00 – 06:00 GOOCH BROWN

Kurenivka Stage

15:00 — 17:00 PICNIC PLAYER

17:00 — 19:00 NMD GURU

19:00 — 21:00 AVC

21:00 — 23:00 GERBUT

Burn Stage

18.00 — 22.00 BURN SCRATCH BATTLE

18:00 — 18:00 BURN ГРАФІТІ-КОНТЕСТ – ОГОЛОШЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

12:00 — 22:00 BURN ГРАФІТІ-Джем ДЛЯ ВСІХ БАЖАЮЧИХ

Borjomi Active Stage

14:00 — 23:00 BORJOMI ACTIVE STAGE. Активна зона для людей з характером

16:00 — 18:00 BORJOMI & X-PARK PRESENTS: FUNUP, ZUMBA, TAEBO

18:00 — 00:00 FUNK YOU. GOOCH BROWN, BLUSH, Z-GAMES DJ’S BY Z-GAMES

Театр (Central Night Stage)

18:00 — 20:00 Інародний театр абсурду «Воробушек»

Music Conference Ukraine (1st Hall)

14:00 — 14:45 Шалено багаті азіатські ринки (АНГЛ)

15:00 — 15:45 Західні стандарти музичної журналістики (АНГЛ)

16:00 — 16:45 Київ — новий Голлівуд. Приїжджайте до нас знімати кліпи! (УКР)

17:00 — 17:45 Не тільки музика! Роль фестивалів і музичних івентів в розвитку міст (АНГЛ)

18:00 — 18:45 Listening session (АНГЛ)

Music Conference Ukraine (2nd Hall)

15:45 — 16:30 Успіх артиста починається з пісні

16:45 — 17:30 Музичний менеджер 360. Вчимося нон-стоп

17:45 — 18:30 Пітчинг проекту: ваша стратегія за 7 хвилин

