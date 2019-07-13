Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Кріпосна»: топ-10 цікавих фактів про Олесю Жураковську

13.07.2019

Олеся Жураковська зіграла у серіалі «Кріпосна» одну з важливих ролей — Павлину. Перевтілення улюбленої актриси дивіться з 21 липня о 21:00 на телеканалі СТБ. Сьогодні редакція STB.UA пропонує добірку 10 фактів, які ви, можливо, не знали про Олесю Жураковську. Детальніше — у матеріалі.

крепостная

  1. Олеся Жураковська народилася 13 серпня 1973 року.
  1. Зріст актриси «Кріпосної» — 176 см.
  1. З 2012 по 2015 р. Олеся була ведучою популярного українського шоу «Зважені та щасливі», в якому учасники протягом кількох місяців борються із зайвою вагою.
  1. У першому сезоні «Зважених та щасливих» жінка позбулася зайвих кілограмів разом з учасниками проекту. Вона схудла на 30 кг.
  1. Олеся народилася в Києві, у сім’ї, далекій від мистецтва. Батько будував автомобільні дороги, а мати працювала на швейному підприємстві та шила одяг на замовлення.

крепостная

Більше на тему: Олеся Жураковська: Все, що глядачі побачать у «Кріпосній», — реальне

  1. У дитинстві майбутня актриса відвідувала секцію спортивної гімнастики.
  1. У 2016 році за значний особистий внесок у культурний розвиток України Олесі Жураковській присвоєно звання заслуженої артистки України.
  1. Відома актриса активно займається благодійністю. Зірка «Кріпосної» організувала благодійний футбольний турнір, у якому взяли участь актори костюмованої драми.
  1. Подорожі — улюблене хобі Олесі. Жінка відвідала десяток зарубіжних країн. Своїми улюбленими містами називає Париж, Рим та Барселону.
  1. Італійка Анна Маньяні — улюблена актриса Олесі Жураковської, а «Найкрасивіша» — улюблений фільм.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати