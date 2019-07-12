Смачні літні салати: топ-5 рецептів від зірок СТБ
12.07.2019
Потіште свою родину смачним салатом. Саме ця страва дуже доречна на відпочинку з веселою компанією. Відправляйтеся на пікнік з найкращими стравами! Топ-5 рецептів літніх салатів від зірок СТБ у нашому матеріалі.
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Літній салат від Ігоря Місевича
Інгредієнти:
- баклажани – 2 шт.
- цукіні – 1 шт.
- солодкий перець – 2 шт.
- цибуля – 1 шт.
- помідори – 6 шт.
- вода – 1 л
- сіль – 3 ст. л.
- цукор – 1 ст. л.
- оцет яблучний – 2 ст. л.
- оцет бальзамічний – 1 ч. л.
- оливкова олія – 7 ст. л.
- цукрова пудра – 1 ст. л.
- мед – 1 ч. л.
Приготування:
- Перець почистіть, а баклажани і цукіні наріжте.
- Приготуйте маринад з води, солі, цукру та оцту. Залийте їм баклажани.
- Змішайте оливкова олію, цукрову пудру, сіль і перець. Перемішайте все це з болгарським перцем і цукіні. Залиште овочі на 20 хвилин.
- Нанизайте баклажани, цукіні, перець і помідори на шампури і підсмажте до готовності. Наріжте цибулю.
- Приготуйте заправку з олії, бальзамічного оцту і меду. Змішайте всі інгредієнти.
Салат з овочів, фруктів і сьомги від Аніти Луценко
Інгредієнти:
- Селера (2 стебла)
- Зелене яблуко кисле
- Слабосолона сьомга (150 г)
Спосіб приготування:
- Нарізати селеру, яблуко і сьомгу.
- Заправити все невеликою кількістю вершків.
Салат «Цезар» від Ектора Хіменеса-Браво
Інгредієнти:
- Салат «Ромен» – 1,5 пучка
- Білий тостовий хліб – 7 шматочків
- Часник – 5 зубчиків
- Оливкова олія – 1 скл.+ 4 ст. л.
- Яйця – 2 шт.
- Гірчиця суха – 0,5 ч. л.
- Лимон – 1 шт.
- Вустерський соус – 1 ч. л.
- Сіль, чорний мелений перець
- Пармезан – 30 г
- Куряче філе — 300 г
- Вершкове масло – 2 ст. л. (50 г)
- Соєвий соус – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Листя промийте, замочіть на 15–30 хвилин в мисці з холодною водою. Обсушіть паперовим рушником і покладіть в холодильник.
- Для часникових крутонів – зніміть скоринку хліба і наріжте його кубиками 1 на 1 см. Збризніть підсолодженим лимонним соком. Підсушіть до легкого зарум’янювання в розігрітій до 180 °С духовці протягом 10 хв.
- Потім розітріть часник з сіллю та оливковою олією, прогрійте на сковорідці на повільному вогні.
- Викладайте до ароматної олії крутони і, перемішуючи, потримайте на вогні 1–2 хвилини.
- Замаринуйте куряче філе в суміші оливкової олії, соєвого соусу, часнику, меленого перцю, солі на 20–30 хвилин.
- Потім дістаньте філе з маринаду, обсмажте на розігрітій сковороді з оливковою олією 2–3 хвилини до золотистого кольору.
- Зніміть з вогню, покладіть на фольгу, додавши вершкове масло, посоліть, загорніть і відправте в духовку на 20 хвилин. В духовці – 150 градусів.
Приготування соусу-заправки для салату «Цезар»:
- 2 яйця опустити на 1 хв. в каструлю з ледь киплячою водою.
- Потім дістаньте з окропу і залиште на 10 хв. при кімнатній температурі.
- Миску змастіть розчавленим часником. У неї відправте жовтки яєць, збийте виделкою.
- Додайте гірчицю, вустерський соус, сік лимона, сіль, перець, поступово підливайте холодну оливкова олія.
- Змішайте до отримання однорідної емульсії.
- Листя салату порвіть руками на невеликі частини, викладіть в миску з соусом, акуратно змішайте.
- Потім викладіть листя салату на тарілку. Зверху – крутони, тонкі смужки пармезану, шматочки курячого філе.
Австрійський картопляний салат від Сергія Калініна
Інгредієнти:
- картопля – 500 г
- яблучний оцет – 20 мл
- бекон – 100 г
- ріпчаста цибуля – 140 г
- мариновані огірки – 4 шт.
- гірчиця в зернах – 30 г
- часник – 1 зубчик
- рафінована олія – 50 мл
- мелений чорний перець – 2 р
- сіль – 3 г
Приготування:
- Зваріть картоплю в мундирі, майже до готовності і очистіть її від лушпиння.
- Наріжте кубиками бекон.
- Розігрійте олію, покладіть в неї бекон і витопіть жир. Додайте до бекону нарізані на дрібні кубики мариновані огірки і часник, а також гірчицю в зернах.
- Посоліть і поперчіть. Наріжте кільця цибулі на чверті і змішайте з заправкою. Полийте яблучним оцтом.
- Додайте до заправки нарізану на чверті картоплю.
- Накрийте салат кришкою і тримати на малому вогні 5 хв. Зніміть з вогню і залиште настоятися.
Літній салат з молодою картоплею і спаржею від Ектора Хіменеса-Браво
Інгредієнти:
- молода картопля – 900 г
- спаржа – 400 г
- солодкий молодий горох, квасоля або інші молоді бобові – 100 г
- невеликі редиски, дуже тонко нарізані – 4 шт.
Маринована цибуля:
- молода цибуля – 200 г (з зеленою частиною)
- винний оцту – ¼ склянки
- вода – ¼ склянки
- сіль – 1 ст. л.
- цукор – ½ ч. л.
Гірчична заправка:
- оливкова олія холодного віджиму – ¼ склянки
- гірчиця з насінням – 2 ст. л.
- діжонська гірчиця – 2 ч. л.
- білий винний оцет – 2 ст. л.
- сіль і перець – за смаком
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Приготування:
- Відваріть картоплю в підсоленій воді 15 хвилин. Охолодіть.
- Замаринуйте цибулю. Збийте оцет, воду, сіль і цукор. Наріжте дуже тонкими кільцями білу частину молодої цибулі, перемішайте з маринадом, закрийте контейнер і залиште від 1 до 8 годин в холодильнику. Відкладіть зелену частину цибулі.
- Наповніть водою каструлю, додайте трохи солі. Поставте кипіти. Приготуйте крижану баню. Відріжте жорстку частину у спаржі (по півсантиметра). Коли вода закипіла, занурте спаржу, а через хвилину — горошок. Через дві хвилини злийте воду і покладіть овочі в ємність на крижану баню. Коли охолола, викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки води.
- Спаржу наріжте на шматочки по 1,5 см, покладіть у велику ємність. Наріжте картоплю середніми шматочками, наріжте дуже тонко редиску, зелену цибулю, додайте в ємність і перемішайте. За годину до подачі перемішайте з заправкою, додати мариновану цибулю. Додайте мелений чорний перець за смаком.
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