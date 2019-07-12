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Страви зі щавлю: топ-5 варіантів приготування від Юлії Проходи

12.07.2019

Страви зі щавлю — це не тільки зелений борщ або солоні запіканки. Фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода зібрала для вас прості рецепти, які здивують незвичайним смаком, а приготування не забере багато часу. Читайте топ-5 рецептів страв зі щавлю в нашому матеріалі!

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Щавлеві щі з м’ясом яловичини та перепелиними яйцями

як приготувати страви з щавлю

Інгредієнти (2 порції):

  • 100 г щавлю
  • 4 перепелиних яйця
  • 120 г яловичої вирізки
  • 140 г картоплі
  • 1 лимон
  • 1 велика цибулина (або 2–3 маленькі)
  • Петрушка
  • Соняшникова олія
  • Чорний мелений перець
  • Сіль

Приготування:

  1. Зварити яловичину. Налити в каструлю 1 л води, покласти м’ясо, довести до кипіння. Посолити, поперчити, варити на помірному вогні 20 хв., знімаючи накип.
  2. Нарізати картоплю невеликими брусочками. Варити разом з м’ясом 10 хв.
  3. Відварити перепелині яйця в солоній воді. Охолодити в проточній воді, очистити від шкаралупи, розрізати навпіл.
  4. Нарізати цибулю соломкою, підсмажити на пательні до легкого золотистого відтінку. Додати в щі, варити 2 хв.
  5. Нарізати щавель широкими смужками, разом з лимонним соком додати в щі.
  6. Дістати з каструлі м’ясо, нарізати великими шматочками, закинути назад.
  7. Перевірити на готовність всі інгредієнти. Подавати з перепелиними яйцями та дрібно порубаною петрушкою.

Теплий салат зі щавлем

страви з щавлю

Інгредієнти (1 порція):

  • 6 печериць
  • ½ баклажана
  • ½ солодкого перцю
  • Щавель
  • Петрушка
  • Соєвий соус
  • Рослинна олія
  • Оцет (бажано рисовий)

Приготування:

  1. Нарізати дольками баклажан й печериці. Перець нарізати соломкою.
  2. Змішати соєвий соус й оцет.
  3. Обсмажити баклажани до золотистої скоринки, викласти окремо.
  4. Смажити печериці на сильному вогні протягом 2 хв. Потім додати перець, смажити ще 1 хв.
  5. До готових овочів викласти баклажани, все заправити сумішшю соєвого соусу й оцту. Прогріти 1 хв. на пательні.
  6. На тарілці розкласти чисті листки молодого щавлю. Викласти на листя салат, прикрасити петрушкою. Подавати теплим.

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Смажений щавель з винним оцтом

як приготувати страви з щавлю,

Інгредієнти:

  • 6 кг щавлю
  • 2 зубчики часнику
  • 1,5 ст. л. білого винного оцту
  • 6 ст. л. оливкової олії
  • Сіль

Приготування:

  1. Видалити стебла, промити листя щавлю. Налити у велику каструлю 3–4 л. води, додати 1 ст. л. солі. Додати в каструлю щавель, довести до кипіння. Варити 10 хв.
  2. Злити воду з готового щавлю. Дрібно порізати листя.
  3. Розігріти на пательні оливкову олію. Плоскою стороною леза почавити часник, додати до олії. Смажити, поки зубчики не потемніють, потім дістати й викинути.
  4. Додати в пательню щавель. Готувати помішуючи.
  5. Прибрати сковорідку з плити, полити листя винним оцтом. Подавати теплим.

Шарлотка зі щавлю

страви з щавлю

Інгредієнти (6 порцій):

  • 200 г щавлю
  • 1 склянка цукру
  • 3 курячих яйця
  • 1 склянка пшеничної муки
  • Вершкове масло (за смаком)

Приготування:

  1. Промити щавель, нарізати локшиною.
  2. Збити яйця з цукром. Потім додати борошно, посолити й розмішати.
  3. Додати в отриману суміш щавель, вимісити тісто.
  4. Розігріти духовку. Змастити форму для запікання вершковим маслом.
  5. Помістити тісто у форму. Випікати в духовці 20–30 хв.

Смузі зі щавлю й ананаса

як приготувати страви з щавлю,

Інгредієнти (4 порції):

  • 700 г ананаса
  • 1 пучок щавлю
  • 50 г молодого шпинату
  • 2 апельсина
  • ½ лайма

Приготування:

  1. Щавель добре промити, обсушити й помістити в блендер разом із листям молодого шпинату.
  2. Очистити ананас, видалити серцевину. Нарізати середніми шматочками. Додати в блендер.
  3. Вичавити сік з апельсинів, лайма. Сік апельсинів додати в блендер.
  4. Всі інгредієнти в блендері пробити на максимальній швидкості близько 3–5 хв. Потім спробувати на баланс кислого-солодкого. Додати лайм за смаком і пробити ще раз.
  5. Подавати, прикрасивши шматочком ананаса.

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