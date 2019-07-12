Страви зі щавлю: топ-5 варіантів приготування від Юлії Проходи
12.07.2019
Страви зі щавлю — це не тільки зелений борщ або солоні запіканки. Фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода зібрала для вас прості рецепти, які здивують незвичайним смаком, а приготування не забере багато часу. Читайте топ-5 рецептів страв зі щавлю в нашому матеріалі!
Більше на тему: Страви зі шпинатом: топ-5 варіантів приготування
Щавлеві щі з м’ясом яловичини та перепелиними яйцями
Інгредієнти (2 порції):
- 100 г щавлю
- 4 перепелиних яйця
- 120 г яловичої вирізки
- 140 г картоплі
- 1 лимон
- 1 велика цибулина (або 2–3 маленькі)
- Петрушка
- Соняшникова олія
- Чорний мелений перець
- Сіль
Приготування:
- Зварити яловичину. Налити в каструлю 1 л води, покласти м’ясо, довести до кипіння. Посолити, поперчити, варити на помірному вогні 20 хв., знімаючи накип.
- Нарізати картоплю невеликими брусочками. Варити разом з м’ясом 10 хв.
- Відварити перепелині яйця в солоній воді. Охолодити в проточній воді, очистити від шкаралупи, розрізати навпіл.
- Нарізати цибулю соломкою, підсмажити на пательні до легкого золотистого відтінку. Додати в щі, варити 2 хв.
- Нарізати щавель широкими смужками, разом з лимонним соком додати в щі.
- Дістати з каструлі м’ясо, нарізати великими шматочками, закинути назад.
- Перевірити на готовність всі інгредієнти. Подавати з перепелиними яйцями та дрібно порубаною петрушкою.
Теплий салат зі щавлем
Інгредієнти (1 порція):
- 6 печериць
- ½ баклажана
- ½ солодкого перцю
- Щавель
- Петрушка
- Соєвий соус
- Рослинна олія
- Оцет (бажано рисовий)
Приготування:
- Нарізати дольками баклажан й печериці. Перець нарізати соломкою.
- Змішати соєвий соус й оцет.
- Обсмажити баклажани до золотистої скоринки, викласти окремо.
- Смажити печериці на сильному вогні протягом 2 хв. Потім додати перець, смажити ще 1 хв.
- До готових овочів викласти баклажани, все заправити сумішшю соєвого соусу й оцту. Прогріти 1 хв. на пательні.
- На тарілці розкласти чисті листки молодого щавлю. Викласти на листя салат, прикрасити петрушкою. Подавати теплим.
Більше на тему: Як виростити авокадо з кісточки в домашніх умовах
Смажений щавель з винним оцтом
Інгредієнти:
- 6 кг щавлю
- 2 зубчики часнику
- 1,5 ст. л. білого винного оцту
- 6 ст. л. оливкової олії
- Сіль
Приготування:
- Видалити стебла, промити листя щавлю. Налити у велику каструлю 3–4 л. води, додати 1 ст. л. солі. Додати в каструлю щавель, довести до кипіння. Варити 10 хв.
- Злити воду з готового щавлю. Дрібно порізати листя.
- Розігріти на пательні оливкову олію. Плоскою стороною леза почавити часник, додати до олії. Смажити, поки зубчики не потемніють, потім дістати й викинути.
- Додати в пательню щавель. Готувати помішуючи.
- Прибрати сковорідку з плити, полити листя винним оцтом. Подавати теплим.
Шарлотка зі щавлю
Інгредієнти (6 порцій):
- 200 г щавлю
- 1 склянка цукру
- 3 курячих яйця
- 1 склянка пшеничної муки
- Вершкове масло (за смаком)
Приготування:
- Промити щавель, нарізати локшиною.
- Збити яйця з цукром. Потім додати борошно, посолити й розмішати.
- Додати в отриману суміш щавель, вимісити тісто.
- Розігріти духовку. Змастити форму для запікання вершковим маслом.
- Помістити тісто у форму. Випікати в духовці 20–30 хв.
Смузі зі щавлю й ананаса
Інгредієнти (4 порції):
- 700 г ананаса
- 1 пучок щавлю
- 50 г молодого шпинату
- 2 апельсина
- ½ лайма
Приготування:
- Щавель добре промити, обсушити й помістити в блендер разом із листям молодого шпинату.
- Очистити ананас, видалити серцевину. Нарізати середніми шматочками. Додати в блендер.
- Вичавити сік з апельсинів, лайма. Сік апельсинів додати в блендер.
- Всі інгредієнти в блендері пробити на максимальній швидкості близько 3–5 хв. Потім спробувати на баланс кислого-солодкого. Додати лайм за смаком і пробити ще раз.
- Подавати, прикрасивши шматочком ананаса.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+