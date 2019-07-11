Уже восени на телеканалі СТБ стартує проєкт «Зважені та щасливі»-9. Нові учасники боротимуться не лише за бажані стрункі тіла, а й за щастя в особистому житті. Пошук кохання не стане перешкодою в інтенсивних і щоденних тренуваннях. У цьому точно впевнені тренери реаліті. Однак яка боротьба розгориться між самими наставниками за учасників? Дивіться проморолик проєкту «Зважені та щасливі»-9 у матеріалі.

Постійна тренерка і впевнена у собі Марина Боржемська знову приймає виклик і береться за нових учасників. Наставниці не вперше доводиться стикатися з підопічними, які страждають від зайвої ваги. Однак це ніколи не було перешкодою приводити команду до перемоги.

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У 9-му сезоні все може змінитися, адже новим суперником Марини стане Іраклі Макацарія. Успішний кінопродюсер, а відтепер і тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 вступає у головне змагання осіннього сезону на телеканалі СТБ.

Чи не закрутить голову учасницям проєкту «Зважені та щасливі»-9 їхній тренер Іраклі Макацарія? Чи зможуть «зважені» сконцентруватися на головному завданні – схудненні? І хто ж приведе свою команду до бажаної перемоги?

Не пропустіть новий сезон проєкту «Зважені та щасливі» на телеканалі СТБ з новим складом тренерів і новою ведучою!

Video: Проморолик проєкту «Зважені та щасливі»-9 Восени стартує 9 сезон проєкту Зважені та щасливі. Тренерами стали Марина Боржемська та Іраклі Макацарія. Аніта Луценко зайняла роль ведучої. Дивіться проморолик у матеріалі

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