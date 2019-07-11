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«Кріпосна»: повернення легендарного серіалу

11.07.2019

«Кріпосна» знову вийде на телеканалі СТБ! Ми так довго чекали повернення історії кохання, яке буває раз на тисячу років. Не пропустіть початок грандіозної картини з 22 липня о 21.00 та пориньте у світ костюмованої драми. 

У центрі сюжету костюмованої драми опинилася кріпосна Катерина Вербицька. На долю нещасної випало чимало випробувань. Їй доведеться боротися не тільки за свободу, а й за кохання. Адже не здогадуючись про походження дівчини, у Катю закохується дворянин Олексій Косач. Дивіться повернення легендарної історії кохання на телеканалі СТБ.

Video: «Кріпосна»: повернення легендарного серіалу

Кріпосна знову вийде на телеканалі СТБ! Дивіться повернення легендарної історії кохання у серіалі Кріпосна

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