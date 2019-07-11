«Кріпосна»: чому серіал став хітом

Костюмована драма «Кріпосна» стала однією з головних подій на українському телебаченні. Вона завоювала прихильність не тільки вітчизняного глядача, а й успішно підкорює Європу. Чому серіал «Кріпосна» став хітом? У чому секрет костюмованої драми? Дізнайтеся у матеріалі!

Зовсім скоро стартує другий сезон масштабної костюмованої драми «Кріпосна». В очікуванні прем’єри хочеться дізнатися, чому серіал набув такої популярності.

Глядачі поринули в історичне минуле

Історичне підґрунтя: драма торкається наболілої теми кріпосного права. «Кріпосна» не розповідає історію Попелюшки, а відкриває завісу в 19 століття, де життя невільників не мало жодного значення. Головна героїня Катерина Вербицька — приклад поневоленої дівчини, змушеної боротися за власну свободу та протистояти жорстокому світу.

Драма «Кріпосна» зруйнувала стереотипи

Тим, хто не вірив в існування української кіноіндустрії, серіал «Кріпосна» довів протилежене. Команда костюмованої драми виконала колосальну роботу, показавши красу історичних міст України та створивши розкішні костюми, які не поступаються голлівудським.

Більше на тему: Бальне вбрання 19 століття: що чекає глядачів у серіалі «Кріпосна»

Вітчизняний успіх визнала Європа. Тепер «Кріпосна» з’явиться на екранах Польщі, Литви, Чорногорії, Сербії, Боснії та Герцеговини, Македонії, Словенії та Хорватії. Рівень популярності українського кіновиробництва росте.

Образи вольових героїнь надихають і захоплюють

У драмі всі героїні наділені особливим характером. Вони — сильні особистості, які можуть вийти, здавалося б, із безвихідного становища. Наприклад, наймилішу героїню Наталі Дорошенко глядачі спершу недооцінювали. На перший погляд вона мила та надзвичайно добра. Але в кінці першого сезону панночка показала свою істинну силу та стала повноважною правителькою великого помістя.

Влада — не нагорода, а випробування

Більше на тему: Наталка Денисенко розповіла, як проходила кастинг в серіал «Кріпосна»

Спершу ми уявляли життя поміщиків зовсім по-іншому. Але, крім пишних бенкетів та вишуканих балів, багачі 19 століття стикалися із купою проблем. Не всі власники маєтків гарно ставилися до кріпосних.

Хороший пан — як, скажімо, Олександр Дорошенко — завжди був на вагу золота. А ось звірство поміщиків іноді породжувало опір, міг спалахнути народний бунт. Змучені кріпосні готові були відправитися на каторгу, аби лиш уникнути злості хазяїна.

Фінал не завжди буває хорошим

Всі звикли до щасливих фіналів, де головні герої обов’язково виживають, а лиходії зазнають невдачі. Але костюмована драма «Кріпосна» — явний приклад, що може бути по-іншому. Чого тільки варта смерть головного героя Олексія Косача?! Чи очікували ми такий поворот подій? Однозначно ні!

Більше на тему: У серіалі «Кріпосна» Михайло Гаврилов зіграє негідника

«Кріпосна» — унікальне явище, яке нереально захопило та здивувало. Гостросюжетну історію бідної Катерини Вербицької не можна дивитися без сліз. Завершення першого сезону спантеличує, адже головна героїня так і не отримала омріяну свободу. Кітті потрапила у справжнє пекло, ставши власністю жорстокої купчихи Лідії Шефер…

І вже зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра другого сезону серіалу «Кріпосна», який стартує відразу після повтору першого. 22 липня не пропустіть показ костюмованої драми!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ