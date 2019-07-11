Серіал «Червона королева» — драматична історія знаменитої моделі та королеви краси Регіни Збарської. Вона стала популярною на Заході. Їй аплодував стоячи Париж. Але чим Регіні довелося пожертвувати заради всесвітньої популярності? Дізнайтеся у 12 серії драми «Червона королева» на телеканалі СТБ!

Регіна переїжджає жити до свого давнього знайомого Володі. Багато часу у неї йде, щоб почати нове життя. Тепер слава манекенниці залишилася у минулому. Регіна отримує задоволення від сімейного життя, але їй не вистачає лише одного для щастя — дитини.

На Новий рік Регіну запрошують у Будинок моделей, де вона по-королівськи з’являється разом із Володимиром. Побувавши у великому місті, вона користується моментом і записується на прийом до лікаря. Дівчина дізнається страшний діагноз…

Чим закінчиться історія королеви краси? Чи зможе вона подолати труднощі і знову повернутися на вершину слави?

Дізнайтеся сьогодні о 21:00 в серіалі «Червона королева» на телеканалі СТБ!

Video: «Червона королева»: чим закінчиться історія відомої манекенниці? Сериал Красная Королева - 12 серия уже 11.07.2019. О чем двенадцатая серия фильма Красная Королева читайте в анонсе

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