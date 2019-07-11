Одним із хедлайнерів фестивалю Atlas Weekend – 2019 повинен стати виконавець A$ap Rocky. Але днями репера затримала поліція Швеції за напад на людину. Чи буде заміна співака і що відомо наразі про цю ситуацію – читайте в матеріалі.

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В даний момент менеджери репера A$AP Rocky стверджують, що музикант виступить в Києві на Atlas Weekend – 2019, незважаючи на арешт. Про це заявили організатори музичного фестивалю. Нагадаємо, хедлайнер A$AP Rocky повинен виступити 13 липня в 22:45 на головній сцені.

Дмитро Сидоренко, організатор фестивалю, запевняє, що точно сказати відбудеться виступ чи ні можна буде тільки в четвер, 11 липня, після обіду. До цього часу стане відомо офіційне рішення Верховного суду Швеції про арешт A$AP Rocky.

«Адвокати запевняють нас, що шанси великі, тому до останнього не скасовують виступ. Однак, в даний час ведуться переговори з такими ж артистами в цьому сегменті, щоб була в разі чого заміна», – розповів Дмитро Сидоренко.

Тим часом, адвокати репера вже подали апеляцію і чекають рішення суду. А в мережі підписують петицію про звільнення репера, адресовану шведській владі. Люди вважають, що виконавець діяв тільки в цілях самооборони і не скоював злочину. Протягом одного дня її підписали більше 330 тисяч чоловік.

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