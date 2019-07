Хто головний хедллайнер на Atlas Weekend 13 липня? Які виконавці виступають на фестивалі в Києві 13 липня? Про це та решту подій дізнайтеся в докладній програмі Atlas Weekend на 13 липня.

Більше на тему: Atlas Weekend — 2019: програма фестивалю на всі дні

Головним хедлайнером 13 липня має стати A$АР Rocky. Але через нещодавній інцидент із затриманням в Швеції невідомо чи виступить A$АР Rocky на фестивалі.

ASAP Rocky, він же Ейсап Роккі, ще на зорі становлення своєї популярності в інтерв’ю культовому виданню I-D magazine заявив, що людина сама вибудовує власне життя – якщо в руки потрапляє лимон, треба швидко зробити лимонад. Хлопця з широким колом інтересів навколишні цінують перш за все за музику: два альбоми хіп-хопера відразу ж після виходу піднімалися на вершину хіт-параду авторитетного «Білборд».

Його виступ на головній сцені повинен стати завершальним на п’ятий день фестивалю, 13 липня.

Крім нього в суботу виступлять такі відомі виконавці, як Our Last Night, Монеточка, Пошлая Моллі, Adept, Brazzaville, Mike Cervello, Wiwek, Лера Яскевич, Space Of Variations.

Більше на тему: Atlas Weekend — 2019: найяскравіші учасники фестивалю (Частина 1)

Всього в п’ятий день Atlas Weekend – 2019 буде працювати 11 сцен.

Atlas Weekend – 2019: розклад на 13 липня

Main Stage

17:15 – 17:45 KAEF

18:00 – 18:45 YARMAK

19:30 – 20:30 ЛСП

22:45 – 23:45 A$AP Rocky

West Stage

15:30 – 16:00 Echo Machine

16:30 – 17:15 Лера Яскевич

17:45 – 18:30 BRAZZAVILLE

19:00 – 20:00 Монеточка

21:00 – 22:15 HOOVERPHONIC

East Stage

15:30 – 16:00 BOJEVILLA

16:30 – 17:15 SPACE OF VARIATIONS

17:45 – 18:30 RAGE FOR ORDER

19:00 – 20:00 ADEPT

21:00 – 22:15 OUR LAST NIGHT

North Stage

15:15 – 15:45 INDT

16:15 – 16:45 WAVEWALKRS

17:15 – 18:00 ТОНКА

18:30 – 19:15 ALINA PASH

20:00 – 21:00 Пошлая Молли

22:00 – 23:30 TOMMY CASH

Більше на тему: Atlas Weekend – 2019: що відомо про фестиваль

Night Stage (East)

23:30 – 00:30 SEMPAI

01:00 – 1:30 ZEBRA KATZ

02:00 – 3:30 THE BUG

02:00 – 3:30 MISS RED

02:00 – 3:30 FLOWDAN

3:30 – 4:30 SPEKULANT

04:30 – 6:00 BAMBU

04:30 – 6:00 TRIPPSY

Night Stage (Central)

23:00 – 00:00 CHEROS

00:00 – 00:15 TRICKY NICKI

00:15 – 00:45 RETROAEROBICA

00:45 – 1:30 SELECTA

1:30 – 02:30 MIKE CERVELLO

2:30 – 3:30 WIWEK

3:30 – 4:30 CESQEAUX

04:30 – 6:00 CALL 062

Pepsi & Lay’s Stage

16:00 – 18:00 DJ MOLLY LARCHIK

18:00 – 20:00 DJ SOLO

20:00 – 23:00 MASHA EFY

23:00 – 02:30 VLADIMIR SIVASH

2:30 – 6:00 VLAD FISUN

Kurenivka Stage

18:00 – 20:00 PHOTOVOLTAIC

20:00 – 22:00 RO ROUSSEAU

22:00 – 00:00 MIURA

00:00 – 02:00 TOMA RYBKA

02:00 – 4:00 GRZLY

4:00 – 6:00 SEVERYN

Burn Stage

12:00 – 22:00 BURN графіті-джем для всіх бажаючих

18.00 – 22.00 BURN X THE TROUBLE TRIBE VOL. 2 (TIMKOV, MONSTO, NKNKT)

Більше на тему: Atlas Weekend: хедлайнери фестивалю в 2019 році

Borjomi Active Stage

14:00 – 16:00 BORJOMI & X-PARK PRESENTS: FUNUP, ZUMBA, TAEBO

14:00 – 23:00 BORJOMI ACTIVE STAGE. Активна зона для людей з характером

16:00 – 18:00 Фан-контест в міні-рампі

18:00 – 00:00 FREESTYLE SESSIONS BY Z-GAMES. SAVE THE TUNA, PROBASS, GIGA1, MIXMASTER GABBER

Театр (Central Night Stage)

18:00 – 20:00 Інародний театр абсурду «Воробушек»

Music Conference Ukraine (1st Hall)

14:00 – 14:45 NETWORKING SESSION (АНГЛ)

15:00 – 15:45 THE RIVER OF PENNIES: як диверсифікувати возможности заробітку артиста? (АНГЛ)

16:00 – 16:45 Віддані фани: як перетворити підпісніків соц.мереж на справжніх прихильніків (АНГЛ)

17:00 – 17:45 Міжнародні тури. Чим іноземні відрізняються від українських? (АНГЛ)

18:00 – 18:45 Focus region. Вишеградська четвірка. Які шанси українського артиста на експорт у цей регіон? (АНГЛ)

Music Conference Ukraine (2nd Hall)

15:45 – 16:30 BANDING NETWORKING SESSIONS

16:45 – 17:30 MASTERSKAYA WORKSHOP

17:45 – 18:30 MASTERSKAYA WORKSHOP

Музичний фестиваль Atlas Weekend — 2019 проходить з 9 по 14 липня на ВДНГ у Києві. У списку оголошених учасників фестивалю — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss та багато інших. Поспішайте придбати останні квитки на Atlas Weekend — 2019!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ