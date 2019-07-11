Atlas Weekend – 2019: розклад на 13 липня
Хто головний хедллайнер на Atlas Weekend 13 липня? Які виконавці виступають на фестивалі в Києві 13 липня? Про це та решту подій дізнайтеся в докладній програмі Atlas Weekend на 13 липня.
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Головним хедлайнером 13 липня має стати A$АР Rocky. Але через нещодавній інцидент із затриманням в Швеції невідомо чи виступить A$АР Rocky на фестивалі.
ASAP Rocky, він же Ейсап Роккі, ще на зорі становлення своєї популярності в інтерв’ю культовому виданню I-D magazine заявив, що людина сама вибудовує власне життя – якщо в руки потрапляє лимон, треба швидко зробити лимонад. Хлопця з широким колом інтересів навколишні цінують перш за все за музику: два альбоми хіп-хопера відразу ж після виходу піднімалися на вершину хіт-параду авторитетного «Білборд».
Його виступ на головній сцені повинен стати завершальним на п’ятий день фестивалю, 13 липня.
Крім нього в суботу виступлять такі відомі виконавці, як Our Last Night, Монеточка, Пошлая Моллі, Adept, Brazzaville, Mike Cervello, Wiwek, Лера Яскевич, Space Of Variations.
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Всього в п’ятий день Atlas Weekend – 2019 буде працювати 11 сцен.
Atlas Weekend – 2019: розклад на 13 липня
Main Stage
17:15 – 17:45 KAEF
18:00 – 18:45 YARMAK
19:30 – 20:30 ЛСП
22:45 – 23:45 A$AP Rocky
West Stage
15:30 – 16:00 Echo Machine
16:30 – 17:15 Лера Яскевич
17:45 – 18:30 BRAZZAVILLE
19:00 – 20:00 Монеточка
21:00 – 22:15 HOOVERPHONIC
East Stage
15:30 – 16:00 BOJEVILLA
16:30 – 17:15 SPACE OF VARIATIONS
17:45 – 18:30 RAGE FOR ORDER
19:00 – 20:00 ADEPT
21:00 – 22:15 OUR LAST NIGHT
North Stage
15:15 – 15:45 INDT
16:15 – 16:45 WAVEWALKRS
17:15 – 18:00 ТОНКА
18:30 – 19:15 ALINA PASH
20:00 – 21:00 Пошлая Молли
22:00 – 23:30 TOMMY CASH
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Night Stage (East)
23:30 – 00:30 SEMPAI
01:00 – 1:30 ZEBRA KATZ
02:00 – 3:30 THE BUG
02:00 – 3:30 MISS RED
02:00 – 3:30 FLOWDAN
3:30 – 4:30 SPEKULANT
04:30 – 6:00 BAMBU
04:30 – 6:00 TRIPPSY
Night Stage (Central)
23:00 – 00:00 CHEROS
00:00 – 00:15 TRICKY NICKI
00:15 – 00:45 RETROAEROBICA
00:45 – 1:30 SELECTA
1:30 – 02:30 MIKE CERVELLO
2:30 – 3:30 WIWEK
3:30 – 4:30 CESQEAUX
04:30 – 6:00 CALL 062
Pepsi & Lay’s Stage
16:00 – 18:00 DJ MOLLY LARCHIK
18:00 – 20:00 DJ SOLO
20:00 – 23:00 MASHA EFY
23:00 – 02:30 VLADIMIR SIVASH
2:30 – 6:00 VLAD FISUN
Kurenivka Stage
18:00 – 20:00 PHOTOVOLTAIC
20:00 – 22:00 RO ROUSSEAU
22:00 – 00:00 MIURA
00:00 – 02:00 TOMA RYBKA
02:00 – 4:00 GRZLY
4:00 – 6:00 SEVERYN
Burn Stage
12:00 – 22:00 BURN графіті-джем для всіх бажаючих
18.00 – 22.00 BURN X THE TROUBLE TRIBE VOL. 2 (TIMKOV, MONSTO, NKNKT)
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Borjomi Active Stage
14:00 – 16:00 BORJOMI & X-PARK PRESENTS: FUNUP, ZUMBA, TAEBO
14:00 – 23:00 BORJOMI ACTIVE STAGE. Активна зона для людей з характером
16:00 – 18:00 Фан-контест в міні-рампі
18:00 – 00:00 FREESTYLE SESSIONS BY Z-GAMES. SAVE THE TUNA, PROBASS, GIGA1, MIXMASTER GABBER
Театр (Central Night Stage)
18:00 – 20:00 Інародний театр абсурду «Воробушек»
Music Conference Ukraine (1st Hall)
14:00 – 14:45 NETWORKING SESSION (АНГЛ)
15:00 – 15:45 THE RIVER OF PENNIES: як диверсифікувати возможности заробітку артиста? (АНГЛ)
16:00 – 16:45 Віддані фани: як перетворити підпісніків соц.мереж на справжніх прихильніків (АНГЛ)
17:00 – 17:45 Міжнародні тури. Чим іноземні відрізняються від українських? (АНГЛ)
18:00 – 18:45 Focus region. Вишеградська четвірка. Які шанси українського артиста на експорт у цей регіон? (АНГЛ)
Music Conference Ukraine (2nd Hall)
15:45 – 16:30 BANDING NETWORKING SESSIONS
16:45 – 17:30 MASTERSKAYA WORKSHOP
17:45 – 18:30 MASTERSKAYA WORKSHOP
Музичний фестиваль Atlas Weekend — 2019 проходить з 9 по 14 липня на ВДНГ у Києві. У списку оголошених учасників фестивалю — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss та багато інших. Поспішайте придбати останні квитки на Atlas Weekend — 2019!