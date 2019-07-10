Актор серіалу «Джованні» Володимир Скорик знову з’явився на екранах телеканалу СТБ. Вже сьогодні глядачі побачать актора у цікавому амплуа в драмі «Червона королева». Про свою роль, про кастинг та про взаємини на знімальному майданчику Володимир Скорик розповів в ексклюзивному інтерв’ю редакції STB.UA. Детальніше — у матеріалі!

Сьогодні о 21:00 на телеканалі СТБ покажуть гостросюжетну драму «Червона королева». Серіал розповість про трагічну долю легендарної манекенниці Регіни Збарської. Життя цієї розкішної жінки більше нагадує детектив, ніж історію про Попелюшку. Особливої уваги також заслуговують люди, які оточували Регіну. Одного з таких персонажів зіграв український актор Володимир Скорик.

Про свою роль у серіалі «Червона королева»

Мій персонаж — Юрчик. Він розумний і спритний хлопець з цікавою професією. Юрчик — «міняло». Це людина, у якої є всі заборонені товари. Наприклад, він міняє гроші, може знайти потрібну річ. У той період люди хотіли дістати деякі речі, адже в СРСР був товарний дефіцит. У той час «міняли», як мій герой, дуже цінувалися в певних колах суспільства.

Цікаво те, що такі люди сьогодні теж існують. Щоб вжитися в роль, я згадував особистий досвід та знайомства. Довелося трішки звернутися до пам’яті. Я виріс в одному з районів Дніпра, який був багатий на схожих персонажів.

Про кастинг та випадкові проби

Роль прийшла до мене зовсім випадково. Одного разу зателефонував товариш і попросив, щоб я допоміг акторам начитати текст для кастингів. Я був вільний, тому відгукнувся. Напевно, режисерці так сподобалися мої жарти і те, як я поводився в кадрі, що вона запропонувала мені роль у серіалі «Червона королева». І в той же день мене одягнули, наклеїли вуса та відразу затвердили на роль Юрчика.

Про першу поїздку за кордон

Мені дуже пощастило, адже за допомогою проекту «Червона Королева» я вперше потрапив за кордон. Завдяки серіалу я поїхав до Мінська. Мені пощастило побути там деякий час та побачити красу міста.

Про атмосферу на майданчику

Зйомки проходили цікаво, була приємна команда та дуже цікаві партнери. Атмосфера панувала досить дружня й творча. Ми були зайняті однією справою, всіх цікавив фінальний результат.

Про головну актрису «Червоної королеви» — Ксенію Лук’янчикову

Наскільки мені відомо, роль відомої манекенниці — це чи не перша робота у кіно Ксенії Лук’янчикової. Команда розуміла це, всі дуже дбайливо ставилися до дівчини. Вони не хотіли створювати зайвого стресу для актриси. І результат дав своє — Ксенія з легкістю влилася і активно працювала. Коли я вже потрапив на проект, Ксенія знайшла себе в кадрі й неперевершено зіграла Регіну Збарську.

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